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英國經濟學人：民主指數榜 中國倒數20名

中國新聞組／北京11日電
英國 「經濟學人智庫」發表報告，中國在民主指數名列倒數第20名。圖為北京天安門廣場。（Getty Images）
英國 「經濟學人智庫」發表報告，中國在民主指數名列倒數第20名。圖為北京天安門廣場。（Getty Images）

英國 「經濟學人智庫」9日發表「中國挑戰」的2021年度民主指數報告，指出全球民主狀況惡化，只有不到46%的世界人口生活在民主國家，是自2006年開始進行年度調查以來最差的結果；而中國在民主指數排行榜上名列第148位，即倒數第20名。

德國之聲報導指出，中國是這份民主指數報告的重點；報告將中國列為「威權政權」，並以20頁篇幅分析中國帶來的挑戰。報告指出，過去40年的中國經濟奇蹟造就美國的強大的競爭對手，美國的全球霸主地位正受到中國的經濟實力和地緣政治影響力的挑戰。報告並指出，西方的民主資本主義模式面臨中國的挑戰，「這種挑戰可與20世紀的蘇聯所帶來的挑戰相提並論」。

報告表示，和西方分析家和政府預期相反，中國並沒有因為更富有而變得更加民主，相反，它變得更不自由。在2021年民主指數中，中國被歸類為「威權政權」，總分從2006年的2.97分下降到2.21分（從0到10），排在第148名（共167名），接近全球排名的底部。

報告指出，選舉過程和多元化方面，中國沒有自由選舉或普選，也沒有多黨制，得分0.00；在公民自由方面，中國沒有自由印刷、廣播或社會媒體沒有言論自由，互聯網受限制，也沒有自由的工會，法律面前沒有真正的平等，國家不實行宗教寬容，得分是0.88分。

其他還有產權得不到保障；報告認為，中國公民唯一享有的公民自由是「基本安全」及學習、工作和旅行的自由。報告說，在民主指數五類別，中國在「政府運作得分最高，為4.29（在0-10分制下）。

報告還認為，習近平及其領導的政權的受歡迎程度難以判斷，但大多數中國人似乎很欣賞習近平成功遏制新冠大流行。不過，報告也指出，習近平在位時間越長，中國政治體制面臨的風險就越大，因為他這樣做可能會刺激敵手和派系主義，並且帶來更多的政治清洗。

指數 習近平 德國

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