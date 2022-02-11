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制裁升級？中國海關暫停立陶宛牛肉進口申報

中國新聞組／北京11日電
中國海關總署最新決定，暫停接受自2月9日後啟運的立陶宛牛肉進口申報。圖為立陶宛總統諾賽達。（歐新社）
中國海關總署最新決定，暫停接受自2月9日後啟運的立陶宛牛肉進口申報。圖為立陶宛總統諾賽達。（歐新社）

立陶宛去年同意台灣以「台灣」名義在維爾紐斯設立代表處，導致中國與立陶宛關係急降，政經壓力一波接一波。中國海關總署最新決定，暫停接受自2月9日後（含2月9日）啟運的立陶宛牛肉進口申報。

中國海關總署最新決定，暫停接受自2月9日後啟運的立陶宛牛肉進口申報。（取材自中國...
中國海關總署最新決定，暫停接受自2月9日後啟運的立陶宛牛肉進口申報。（取材自中國海關總署）

美國之音報導，中國海關總署在作出暫停一國肉品進口的決定時，通常會宣布該國畜牧業爆發了病情或疫情；但是這次宣布停止立陶宛進口的牛肉海關申報時沒有解釋任何原因，立陶宛最近也沒有向世界動物衛生組織（OIE）報告任何畜牧業的病情或疫情。

立陶宛很多出口商已經接不到中國新的訂單，多個不同產業也已傳出中方停止更新或批准進口許可，或對產品提出莫須有的抱怨，例如農作物有病蟲害等等。另外，立陶宛的很多出口商品運抵中國之後根本無法在海關清關。包括德國公司在內的歐洲跨國公司也已受到終止與立陶宛合作的壓力。

另據環球時報報導，針對中國海關總署的最新動作，中國外交部發言人趙立堅表示，立陶宛應該做的是正視客觀事實，糾正自身錯誤，回到堅持一個中國的正確軌道上來，而不是混淆是非，惡意炒作，更不是拉攏其他國家聯合對華。

環球時報引述立陶宛唯一向中國市場出口冷凍牛肉的企業稱，去年12月起，該公司對華出口的通道已被關閉，「這對公司來說意味著巨大的損失，8年的努力都白費了。」

而就歐盟表示會針對立陶宛問題向中國發起世貿組織訴訟，趙立堅1月底表示，中國一貫按照世貿組織規則行事。中國和立陶宛之間的問題是政治問題，不是經濟問題。

立陶宛 疫情 趙立堅

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