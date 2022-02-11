美議員提「制裁中共法」 對象包括習近平

多名美國共和黨議員提出「制裁中共法」，中共總書記習近平及其家屬也將面臨被美國制裁。（新華社）

美國眾議院多名共和黨 議員提出「制裁中共 法」，鎖定對所有中國共產黨 全國代表大會成員及其直系親屬進行制裁，這意味著法案若通過實施，中共總書記習近平及其家屬也將面臨被美國制裁。針對多名美國共和黨議員提出「制裁中共法」，環球時報前總編輯胡錫進以「無恥且狂妄至極」稱之，胡錫進直言「如果這個歇斯底里的反華議案最終搞出來，我確信中方發起排山倒海的報復措施毫無懸念。」

中央社引述美國之音中文網報導，美國眾議院軍事委員會共和黨首席議員羅傑斯（Mike Rogers）與多名軍委會共和黨眾議員9日提出「制裁中國共產黨內專制壓迫人民之官員法」，簡稱「制裁中共法」（STOP CCP Act）。

根據法案內容，制裁對象將包括全部2000多名中國共產黨全國代表大會成員。法案生效30天後，美國總統需對中共黨代會成員及其直系成年家屬進行制裁。制裁措施包括，禁止制裁對象所有在美國境內的財產進行交易、無法取得來美簽證，及禁止入境美國等。這意味著受到制裁的中共官員無法使用美國金融系統，也無法利用其家庭成員來避開制裁。

根據法案，在中國運營的美國公司也不能與任何被制裁中共官員及其家人，進行任何交易或業務。法案列舉中國多項人權問題，包括在新疆大規模關押維吾爾和少數民族穆斯林，及強行在香港實施國安法，違反國際協議，打壓香港自由，破壞一國兩制。

胡錫進表示，「這是一項前所未有瘋狂的議案，老胡不相信它能夠在美國兩院都獲得通過，並被總統簽字成為法律。如果出現那種局面，我相信中國一定會制裁所有美國國會議員，制裁所有美國聯邦內閣成員，包括制裁美國總統。屆時中美關係將進入「被切斷」的狀態，而那並不符合美國的國家利益，也不是美國大多數公眾希望看到的。」

胡錫進認為，這可能是共和黨議員搞出的又一鬧劇，是他們在美國政黨惡鬥的選舉的最新花招。「現在敵視中國已在美國政壇形成氣候，『全力與中國競爭』成為『兩黨共識』，共和黨希望用這個議案先聲奪人，在反華這個拉票項上占據『制高點』，讓民主黨無牌可出。」

胡錫進指出，「然而我們可不管美國的內部遊戲是什麼。如果這個歇斯底里的反華議案最終搞出來，我確信中方發起排山倒海的報復措施毫無懸念。誰推動上述議案通過，就需由誰為美中走向『決裂』承擔歷史責任。」