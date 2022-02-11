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加徵關稅前兆？施壓北京 美擬重啟301調查

中國新聞組／北京11日電
媒體報導，拜登政府考慮對中國實施可能導致加徵關稅的新調查，恐進一步激化美中關係。圖為加州長灘港。(歐新社)
媒體報導，拜登政府考慮對中國實施可能導致加徵關稅的新調查，恐進一步激化美中關係。圖為加州長灘港。(歐新社)

中國在美中第一階段貿易協議的採購未達標，路透報導，拜登政府考慮實施可能導致加徵關稅的新調查，可能如川普政府進行的301調查，預估這得花費一年。白宮發言人莎奇（Jen Psaki）9日在記者會表示，美國貿易代表署（USTR）持續就中方未能落實採購承諾，與北京對話；對於最新報導，白宮表示關切，將與美國貿易代表戴琪討論下一步作法。

白宮並未透露可能的選項，但路透9日引述美國商業遊說團體的消息報導，拜登政府正考慮若美中對話無法促使北京信守採購承諾，將啟動一項針對中國的新關稅調查。

中國商務部新聞發言人高峰回應採購美方貨品未達協議目標時表示，美中第一階段貿易協議有利於中美兩國，有利於整個世界，協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。高峰表示，希望美方盡快取消對中國加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

美國商務部8日公布數據，去年美中貿易逆差相較前年增加450億美元，達到3553億美元，為三年來最高。

美國智庫「皮特森國際經濟研究所」（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）分析，中國在美中第一階段貿易協議中承諾加碼採購的額度，只落實57%（2888億美元）。

此外，彭博算出達標率62.9%，並指能源項目落後最多，承諾加碼採購最多的製造業商品，也不足目標的65%。

美國商會執行副會長薄邁倫（Myron Brilliant）告訴路透，商會支持美中官員對話，要求中方落實採購承諾，他也支持若會談無用，美國政府可考慮其他手段，但不包含301條款等類似行動。

前總統川普上任後，引用貿易法第301條對中國啟動調查，並在2018年和2019年據此對數千億美元的中國商品加徵關稅。

301調查被視為加徵關稅的前兆，路透報導，新的調查可能要花費1年時間，才能採取下一步動作，包含加徵關稅。

但薄邁倫表示，他和政府的討論中短期內不包含加徵關稅手段，美國政府了解，加徵關稅將對美國企業與勞工施壓。

USTR並未回應路透的報導，針對中國採購美國商品的進度，USTR發言人霍奇（Adam Hodge）告訴紐約時報，還看不到中國落實採購承諾的跡象，美國耐心漸失，但仍會持續努力塑造與中國貿易的環境。

關稅 白宮 貿易協議

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