美方罕見承認：美中合作反毒成功 中國不再是主要來源

美國一個跨黨派機構最新報告指出，墨西哥已取代中國，成為美國芬太尼供應和合成鴉片類藥物流入毒品市場的「主要來源」。（美聯社）

美國一個跨黨派機構8日發布的最新報告罕見承認，美中兩國在過去幾年合作打擊芬太尼販賣的工作取得成功，墨西哥 已取代中國，成為美國芬太尼供應和合成鴉片類藥物流入毒品 市場的「主要來源」。專家認為，中國參與全球毒品治理取得巨大成效是一個客觀事實，美方對此也不得不承認 。

環球時報報導，美國聯邦「打擊合成鴉片類藥物販運委員會」發布的最新報告表示，雖然美國聯邦當局在2014年至2019年期間緝獲的芬太尼中有70%至80%來自中國；但是現在墨西哥已經成為流入美國市場芬太尼的主要來源。該委員會是一個由美國國會議員、專家和聯邦機構官員組成的跨黨派機構。

就在一年前，美國還頻頻指責中國是美國芬太尼的「最大來源地」。事實上， 2019年5月1日起中國政府對芬太尼類物質整類列管，中國成為世界上唯一一個正式列管芬太尼類物質的國家。

外交學院教授李海東表示，美方的最新報告可以證明應對芬太尼是中美合作有進展的領域之一，這種結論建立在已有合作達成顯著成果，以及中國對芬太尼物資整體列管取得明顯成效的基礎之上，「這是一個客觀事實，美方對此也不得不承認。」

另一面，面對芬太尼導致大量美國民眾死亡的現實，李海東認為， 基於美國與中方之間有效合作，尤其是中方的相關管制措施，芬太尼在中美之間流動管道被最大限度截斷，相反芬太尼從墨西哥進入美國的數量在急劇增長。美方的一些國會議員們認為中美在芬太尼和合成鴉片類藥物方面的合作尚有潛力可以挖掘。