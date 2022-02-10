擴大影響力 中國加強推動中亞項目

中國國家主席習近平(右)5日在北京人民大會堂會見來華出席北京冬奧開幕式的哈薩克總統托卡耶夫。(新華社)

中亞五國領導人這次全部出席了北京冬奧 開幕式，並分別會晤了中國國家主席習近平。中國準備從中亞採購更多天然氣以及農產品，習近平也將在秋季訪問哈薩克 等中亞國家。阿富汗變天，各國力量加緊在中亞地區角逐，這次北京冬奧，為中國開展中亞外交提供了機會。

美國之音報導，哈薩克總統新聞處說，習近平將在9月國事訪問哈薩克。這可能將是疫情爆發兩年多來，中國領導人首次走出國門，更突出了這個中亞國家對中國的重要程度。

習近平2013年正是在哈薩克首次提出了一帶一路，兩國貿易規模目前能占中亞地區與中國貿易規模的一半，大量的中國商品貨物源源不斷從新疆霍爾果斯進入哈薩克，雙方都想將進一步擴大經貿規模。

土庫曼和中國領導人這次在北京還敲定將建設第四條從土庫曼到中國的天然氣管道。這條將從吉爾吉斯入境新疆的管道也被成為D線，它將能彌補中國減少從澳洲所進口的液化天然氣。

烏茲別克與中國領導人這次在北京所討論的一個焦點議題就是阿富汗局勢。烏茲別克是對阿富汗最擁有重要影響的中亞國家之一，雙方同樣討論了投資和經貿合作等議題。

吉爾吉斯、烏茲別克和中國領導人這次還討論了興建從新疆經過吉爾吉斯到烏茲別克的鐵路項目。塔吉克和中國領導人這次也討論了加強當地的交通線路設施的建設等議題，中國目前在幫塔吉克所興建的這些公路可加強當地與新疆的聯繫。

俄羅斯中亞問題學者庫爾托夫說，中國在中亞的活動仍越來越活躍。「與過去比較含蓄的做法不同，中國現在在當地的活動變得越來越堅決、果斷和公開不掩飾，這可從中國推動一帶一路戰略的實施中看得出來。」

●制衡中國 布林肯 將會太平洋島國領導人

另一方面，路透指出，美國國務卿布林肯周末將訪問斐濟，與18名受邀的太平洋島國領導人舉行會議，他將向太平洋島國領導人保證，在中國於該地區擴大援助及影響力之際，美國政府及其盟友將致力提供安全及疫苗。

據報導，布林肯將先參加在澳洲墨爾本舉行的「四方安全對話」（Quad），之後將造訪斐濟，布林肯將是近40年來首位出訪斐濟的美國國務卿。澳洲媒體報導，「四方安全對話」議程將包括反制中國散播假消息和經濟脅迫、關注俄烏危機，以及「四方安全對話」與東盟等區域組織加強關係等議題。