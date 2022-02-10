中國10省「一把手」履新 3人是學霸

被視為中國全國兩會風向的各省兩會近期陸續召開，圖為浙江省第13屆人民代表大會第六次會議日前在杭州開幕。(中新社)

被視為中國全國兩會 風向的各省兩會近期陸續召開，31省份中，除天津將於2月12日、11日召開市人代會和市政協會議，其餘30省份省級兩會均已完成各項議程順利閉幕。在此輪省級兩會中，已有10名「一把手」履新。這10名「一把手」中，最年輕的是54歲福建省長趙龍，更有3人是學霸：江西省長葉建春、江蘇省長許昆林、遼寧省長李樂成是學霸。

綜合媒體報導，目前除天津市因疫情 延後至2月11日開幕外，中國各省區市的地方兩會都已閉幕。

省級人事方面大勢初定。報導指出，有10名省級政府「一把手」在地方兩會上「去代轉正」，包括西藏自治區主席嚴金海、河北省長王正譜、浙江省長王浩、江西省長葉建春、重慶市長胡衡華、遼寧省長李樂成、江蘇省長許昆林、廣東省長王偉中、福建省長趙龍和新疆 維吾爾自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜。其中趙龍1967年出生現年僅54歲。

在剛結束的地方兩會上，有7名省級黨委書記當選省級人大常委會主任。另外，有9名省級政協主席新當選。

據報導，中國經濟指標引人關注，2021年的國民生產毛額（GDP）大省前4名是廣東、江蘇、山東和浙江。

廣東自1989年起穩坐第一經濟大省33年，2021年GDP為人民幣12.44兆元，江蘇則為11.64兆元，山東2021年的GDP則為8.31兆元，浙江是7.35兆元。

報導指出，2021年中國經濟雖持續復甦，但外部環境更趨複雜嚴峻。正如2021年底的中央經濟工作會議所稱，中國經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力，因此多省在地方兩會上，均下調經濟成長目標，「堅持穩字當頭，穩中求進」。