我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

中國10省「一把手」履新 3人是學霸

中國新聞組╱北京10日電
被視為中國全國兩會風向的各省兩會近期陸續召開，圖為浙江省第13屆人民代表大會第六次會議日前在杭州開幕。(中新社)
被視為中國全國兩會風向的各省兩會近期陸續召開，圖為浙江省第13屆人民代表大會第六次會議日前在杭州開幕。(中新社)

被視為中國全國兩會風向的各省兩會近期陸續召開，31省份中，除天津將於2月12日、11日召開市人代會和市政協會議，其餘30省份省級兩會均已完成各項議程順利閉幕。在此輪省級兩會中，已有10名「一把手」履新。這10名「一把手」中，最年輕的是54歲福建省長趙龍，更有3人是學霸：江西省長葉建春、江蘇省長許昆林、遼寧省長李樂成是學霸。

綜合媒體報導，目前除天津市因疫情延後至2月11日開幕外，中國各省區市的地方兩會都已閉幕。

省級人事方面大勢初定。報導指出，有10名省級政府「一把手」在地方兩會上「去代轉正」，包括西藏自治區主席嚴金海、河北省長王正譜、浙江省長王浩、江西省長葉建春、重慶市長胡衡華、遼寧省長李樂成、江蘇省長許昆林、廣東省長王偉中、福建省長趙龍和新疆維吾爾自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜。其中趙龍1967年出生現年僅54歲。

在剛結束的地方兩會上，有7名省級黨委書記當選省級人大常委會主任。另外，有9名省級政協主席新當選。

據報導，中國經濟指標引人關注，2021年的國民生產毛額（GDP）大省前4名是廣東、江蘇、山東和浙江。

廣東自1989年起穩坐第一經濟大省33年，2021年GDP為人民幣12.44兆元，江蘇則為11.64兆元，山東2021年的GDP則為8.31兆元，浙江是7.35兆元。

報導指出，2021年中國經濟雖持續復甦，但外部環境更趨複雜嚴峻。正如2021年底的中央經濟工作會議所稱，中國經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力，因此多省在地方兩會上，均下調經濟成長目標，「堅持穩字當頭，穩中求進」。

全國兩會 疫情 新疆

上一則

太沒品…雲南野生動物園 遊客追著孔雀拔毛

下一則

任子威犯規 止步半決賽 想逃離熱搜

延伸閱讀

台灣食藥署積極推動及落實冷鏈藥品實施GDP

台灣食藥署積極推動及落實冷鏈藥品實施GDP
美國今年GDP預測值 高盛調降0.2個百分點至3.2%

美國今年GDP預測值 高盛調降0.2個百分點至3.2%
防控辦「想回就回吧」 北漂女感動：可以永遠相信浙江

防控辦「想回就回吧」 北漂女感動：可以永遠相信浙江
官方智庫：中國今年GDP估增5.3%

官方智庫：中國今年GDP估增5.3%

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢