中國對非洲基建融資230億美元 超過美國逾十倍

路透報導，中國各大開發銀行為撒哈拉以南非洲基礎建設項目提供的融資金額高達230億美元。圖為莫三比克教育活動。(美聯社)

據路透報導，一項智庫最新研究結果顯示，從2007年到2020年，中國各大開發銀行為撒哈拉以南非洲基礎建設項目提供的融資 金額高達230億美元，是美國、德國、日本及法國同性質銀行合計融資總額的兩倍有餘。

智庫「Center for Global Development」表示，檢視2007年至2020年當地535項公營與民營基礎建設項目融資顯示，中國的投資 遠勝過其他國家政府及跨國開發銀行。上述期間，中國進出口銀行和國家開發銀行提供了230億美元的融資，而所有其他主要開發金融機構加起來提供了91億美元。

美國主要開發金融機構「美國國際開發金融公司」僅為該地區的基礎設施提供了19億美元貸款 ，不到中國的十分之一；此外，2016至2020年間，世界銀行等多邊開發銀行平均每年僅為撒哈拉以南非洲的公私基礎設施項目提供14億美元資金。

該研究報告主要人員、該智庫資深政策研究員Nancy Lee表示，撒哈拉以南非洲的整體公開融資仍在90億美元左右，遠低於當地修橋築路及建設水壩所需。

她指出，「若西方國家希望將具有生產力及永續性質的投資提高至有意義水準，他們需派出自家的開發銀行，且對跨國開發銀行施壓，要求他們把這些投資列為優先。」

近年來，由於缺乏透明度和使用抵押貸款，中國對非洲的貸款受到更嚴格的審查，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行的經濟學家警告，許多低收入國家正面臨或已經陷入債務困境。但Lee表示，儘管「喜歡夸夸其談」，西方國家在增加投資方面的動作一直很緩慢。