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反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

中國新聞組╱北京10日電
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

春節和冬奧期間，海外中文網上流傳著一篇長達4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，引起對習近平在中共20大上的連任以及未來命運的討論；有評論認為，這篇長文是反習勢力在20大前的起手式，是最新一顆「重磅炸彈」。

綜合媒體報導，這篇長達4萬字的文章署名「方舟與中國」，1月19日首先由作者在海外中文網路平台，分上、中、下三篇發表。到春節前，不但在海外華人圈迅速流傳，在中國國內也有不少關心時事及政治的網友轉發，成為熱議文章。由於基調反習，儘管此文已屢遭中國網管封殺，但仍難完全禁絕。

這篇文章將習近平與前中共重慶市委書記薄熙來對比，稱如果薄熙來是一個「拿著話筒的紅色吹鼓手」，那麼習近平就是「拿著戒尺而來」，人們從未感到「紅色專制的復辟如此接近」。而「新中國正走在習近平所領導的前進道路上」。

報導稱，文章對習近平主導的中共黨史第三個歷史決議指出， 習近平像唱獨角戲一般強調著自己的重要性，做了「後輩才應該做的蓋棺定論」。但中共從沒有這樣的先例，顯然習近平的政治氣數已到了強弩之末，他終究不是一個扭轉乾坤的人。

此文還戳穿習近平的形象指出，習近平的團隊「瞻前不顧後」，把他塑造得博覽群書，卻沒有考慮到他「不怎麼識字」；把他打造為一個運動健將，卻沒有聯想他「大腹便便的身型」。同時，習近平是中共歷任領導人中言辭最空洞的一個，且性格強勢卻人格被動。這些因素都在積累習的不自信，也讓他表現得越發拘謹。

文章評價習近平受爭議的經濟政策說，習近平要以經濟規畫為支點，將偏離路線的社會主義回爐重鑄，並打造一個以自己為核心的製造業國家。而他主張的「新國企」將創造「絕對的紅色壟斷」，將中國改造為理想的專制王國。代價則是抹殺大眾的價值和理想，讓他們永無出頭之日。

據美國之音報導，中共黨史專家、《晚年周恩來》作者高文謙說，「文章的最大看點在於出籠的時機，」他指，這是自去年中共六中全會暴露出黨內嚴重分歧後，雙方在一連串的攻防戰中，反習勢力最新發出的重磅炸彈。

三一學院退休經濟學教授文貫中對此文評價並不高， 指作者把習近平想得太複雜了，等於是他有很深邃的思想，好像沒接班之前已經有一套宏圖大略，但另一方面又說這個人是很無能的。

報導也指出，文革歷史研究專家、加州州立大學洛杉磯分校退休教授宋永毅認為，作者對作為獨裁者的習近平在好幾個方面還是估計不足。宋永毅說，該文對習近平幕僚幫助他搞個人崇拜過程中所起的作用，比如，但對現代獨裁者在道德上的無恥程度有一點估計不足。

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