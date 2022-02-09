戰狼體育？ 中盼谷愛凌為黨爭光 作出更大貢獻

谷愛凌為中國隊奪得史上首面女子雪上項目金牌，這也是冬奧史上首個自由式滑雪大跳台金牌。（路透）

代表中國參加冬奧的滑雪 選手谷愛凌 ，不負眾望為中國奪得首枚女子金牌，中國體育總局立即發出賀信，讚她表現出色、盼她「為黨爭取更大光榮」。相較另一個滑冰選手朱易，因兩次失利遭中國網民嘲諷，谷愛凌和朱易都是「由美轉中」，但榮耀殊途；有學者直言，中國的戰狼外交已經延伸到戰狼體育。

美國之音報導，一直聲稱反對體育政治化、奧運政治化的中國體育總局發出賀信，期待谷愛凌和中國其他運動員再接再厲，「為黨和人民爭取更大光榮，為實現體育強國夢作出更大貢獻。」

北京市委和市政府也同時發賀電，讚揚谷愛凌為國家贏得榮譽，將激勵全市人民「奮力譜寫中華民族偉大復興的北京篇章。」但賀信與賀電都沒提到18歲的谷愛凌完全在美國出生長大，並在美國獲得一流滑雪培訓的背景。

谷愛凌2019年6月在國際滑雪聯合會將國籍更改為中國後，開始代表中國參賽，並在今年代表中國參加北京冬奧 。她曾表示希望此舉能「在我母親出生的地方，鼓勵那裡的眾多年輕人，尤其是年輕女孩」。不過許多人認為，谷愛凌為中國參賽會被中共政權拿來對外宣傳、在政治上為中國服務；中國體育總局和北京市委的賀信看來印證了這種說法。

據BBC報導，18歲的谷愛凌在參加北京冬奧之前已經贏得過八個滑雪國際賽事冠軍。在此之前，她也已經是在中國家喻戶曉的「冰雪公主」。

作為舊金山當地人，她在加利福尼亞州太浩湖（Lake Tahoe）的天然雪坡上學會滑雪，如今她在冬奧會上則是代表中國，而不是美國出戰。作出這一決定時，正值是中美關係敏感時期，不可避免地將谷愛凌擺到了全球地緣政治和身分代表的辯論語境之中。雖然她一直對關於她的身分、國籍和政治觀點等問題避而不談，但這些辯論似乎很難消失。

自由亞洲電台報導，紐約城市大學政治學教授夏明表示，美國移民的孩子，為了奧運榮耀，作出不同人生選擇很正常。但是中國舉辦奧運，是以「強國夢」強化愛國主義。需要你的時候，會把你捧得很高；沒用之時，你會像垃圾一樣被扔掉。

夏明說，冬奧的冰雪運動，確實是中國隊是短板，過去半個世紀，中國在冬奧會的獎牌榜從沒進過前十名，當下大國崛起，戰狼外交已經延伸到戰狼體育。

第一財經報導，谷愛凌的廣告代言費在冬奧「成王」後水漲船高，已經上升到180萬美元，谷愛凌總共擁有約2億2000元人民幣（約3100萬美元）的代言合約。谷愛凌還給朱易發帖，指失誤和壓力都是比賽的一部分，最重要是安全與享受比賽。