短道速滑裁判不公? 韓掀怒火 中網民「保衛武大靖」

冬奧會短道速滑男子1000米7日決賽，中國選手任子威（前）奪冠，他與隊友武大靖（後）在比賽後慶祝。（新華社）

北京冬奧 在7日晚舉行的短道速滑男子1000米決賽中，中國選手任子威和李文龍分別斬獲金、銀牌，武大靖獲第四名。而此前被南韓 人給予厚望的選手黃大憲、李俊書被判犯規、無緣決賽，引發南韓體育界與輿論不滿，質疑裁判不公並掀「仇中」聲浪。

環球網報導，中國網民紛喊「保衛武大靖」，並以表情包與點讚頂掉武大靖社媒下的負面攻擊性評論；一些南韓網民則湧向韓裔中國隊教練安賢洙及其妻子的社交媒體發表攻擊性言論。

短道速滑是南韓的傳統優勢項目，但優勢卻伴隨著爭議。四年前的南韓平昌冬奧會短道速滑比賽中，曾出現歷屆最多的起跑犯規，運動員 個人的或集體的絆摔，有的八人比賽甚至最後只剩一兩個人通過終點的尷尬場面。

韓媒觀察，南韓20至39歲年輕族群原就因各種韓中糾紛對中國觀感不佳，仇中情緒更加升溫，網路評論充斥對中國的謾罵。

中央社報導，南韓媒體也氣得不輕，其中最令人瞠目結舌的便是首爾新聞記者發出的報導，標題重複兩次「叫中國把獎牌都拿走算了」，內文則是將類似句子「叫主辦國中國把獎牌都拿走算了」重複貼上十次，不過首爾新聞網站後來將這篇報導移除。

除裁判不公爭議，南韓輿論也直指，中方確定主辦北京冬奧後，就積極從南韓挖角競速滑冰教練等訓練人才，「移植了南韓競速滑冰DNA」才能在賽中奪金。

8日，國際滑聯駁回南韓隊對男子1000米半決賽的申訴，稱黃大憲「違規超越導致（身體）接觸」，裁判判罰沒問題。南韓網民並沒有因此冷靜，甚至提出「讓南韓運動員提前回國、抵制北京冬奧會」的要求。對此，大韓體育會舉行緊急記者會，就裁決表示抗議，並決定將面見國際奧委會主席巴赫提出抗議，同時認為提前回國不是最佳方案。

南韓一些政界人士開始利用此時抬高熱度。最大在野黨「國民力量」總統候選人安哲秀8日在社交媒體上稱：「南韓選手付出的努力和汗水，因骯髒（dirty）的裁決被付諸東流，我們選手們的金牌被盜，中國應立即撤銷裁決、還我們金牌。」

韓聯社引用一名南韓滑冰界資深人士的話稱：「三屆冬奧會的資深裁判沃斯從來沒有做過如此充滿爭議的裁決，他還曾多次受邀來韓擔任比賽裁判，不應該是這樣的人啊」。值得一提的是，由於沃斯滿頭白髮，南韓網民給他起了個「白無常」的外號。