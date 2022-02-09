冬奧開幕韓服風波 中反駁「文化掠奪」

北京冬季奧運4日舉辦開幕式，中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗，引起南韓人不滿。（視頻截圖）

中韓雙方近日因北京冬奧 會開幕式出現韓服引發外交風波，北京闡明最新立場，反駁「文化掠奪」的說法，指其完全站不住腳，並敦促南韓 尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情。

在4日舉行的北京冬奧會開幕式上，一名身穿朝鮮族民族服裝的表演者作為中國56個少數民族代表之一登場。之後，南韓有不少輿論認為北京此舉相當於主張韓服為中國文化，並對此予以譴責。出席北京冬奧開幕式的南韓國會議長朴炳錫在與中國全國人大委員長栗戰書會晤時，也表達韓方對有關問題的關切。

據韓媒「韓聯社」報導，南韓外交部官員8日表示，南韓外交部門向中方轉達韓方對北京冬奧會開幕式「韓服爭議」的關切，中方稱開幕式表演內容與所謂文化起源問題毫無關係。

據中國駐南韓大使館 官網，中國駐南韓大使館發言人對此爭議表示，中國官方始終尊重和保障各民族的風俗習慣和合法權益。中國各民族代表身著民族服飾出席北京冬奧會這一國際體育盛事，既是他們的心願，更是他們的權利。

該發言人稱，中國朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化。這些傳統文化既是半島的，也是中國朝鮮族的，所謂「文化工程」、「文化掠奪」的說法站不住腳。「中方尊重南韓的歷史文化傳統，希望韓方也能夠尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情」。

該發言人還稱，2022年是中韓建交30周年和「中韓文化交流年」，希望雙方共同努力，深化各領域合作，促進兩國人民間能友好感情，推動兩國關係再上新台階。