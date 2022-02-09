我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

冬奧開幕韓服風波 中反駁「文化掠奪」

記者黃雅慧／綜合報導
北京冬季奧運4日舉辦開幕式，中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗，引起南韓人不滿。（視頻截圖）
北京冬季奧運4日舉辦開幕式，中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗，引起南韓人不滿。（視頻截圖）

中韓雙方近日因北京冬奧會開幕式出現韓服引發外交風波，北京闡明最新立場，反駁「文化掠奪」的說法，指其完全站不住腳，並敦促南韓尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情。

在4日舉行的北京冬奧會開幕式上，一名身穿朝鮮族民族服裝的表演者作為中國56個少數民族代表之一登場。之後，南韓有不少輿論認為北京此舉相當於主張韓服為中國文化，並對此予以譴責。出席北京冬奧開幕式的南韓國會議長朴炳錫在與中國全國人大委員長栗戰書會晤時，也表達韓方對有關問題的關切。

據韓媒「韓聯社」報導，南韓外交部官員8日表示，南韓外交部門向中方轉達韓方對北京冬奧會開幕式「韓服爭議」的關切，中方稱開幕式表演內容與所謂文化起源問題毫無關係。

據中國駐南韓大使館官網，中國駐南韓大使館發言人對此爭議表示，中國官方始終尊重和保障各民族的風俗習慣和合法權益。中國各民族代表身著民族服飾出席北京冬奧會這一國際體育盛事，既是他們的心願，更是他們的權利。

該發言人稱，中國朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化。這些傳統文化既是半島的，也是中國朝鮮族的，所謂「文化工程」、「文化掠奪」的說法站不住腳。「中方尊重南韓的歷史文化傳統，希望韓方也能夠尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情」。

該發言人還稱，2022年是中韓建交30周年和「中韓文化交流年」，希望雙方共同努力，深化各領域合作，促進兩國人民間能友好感情，推動兩國關係再上新台階。

北京冬奧 南韓 大使館

上一則

攻擊、諷刺冬奧運動員 上千微博帳號被禁

下一則

雙重國籍男子涉顛覆罪 港府傳阻止澳領館協助

延伸閱讀

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
北京冬奧吉祥物搶手「冰墩墩」轉賣價差4倍

北京冬奧吉祥物搶手「冰墩墩」轉賣價差4倍
冬奧／滑雪曲道再失手 美名將雪佛林沮喪坐下

冬奧／滑雪曲道再失手 美名將雪佛林沮喪坐下
世界晚報／冬奧中韓再開戰 南韓不滿判罰 告上國際法庭

世界晚報／冬奧中韓再開戰 南韓不滿判罰 告上國際法庭

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制