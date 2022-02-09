我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

中藥業巨頭藥明生物被美列「黑名單」 股價暴跌停牌

中國新聞組／北京9日電
美國商務部宣布，將中國33家企業列入「未經核實清單」，以限制業務往來，當中藥明生物的附屬公司亦上榜。（取材自藥明生物官方網站）
美國商務部宣布，將中國33家企業列入「未經核實清單」，以限制業務往來，當中藥明生物的附屬公司亦上榜。（取材自藥明生物官方網站）

美國商務部宣布「未經核實」實體清單，中國製藥業巨頭無錫藥明生物名列其中，該公司股票周二在香港證券交易所暴跌後，暫停交易。電子産品代工服務（EMS）大廠立訊精密，8日開盤股價也大跌。對於外界關注是否被列入清單，立訊精密方表示，「沒有這個事情」，強調股價波動主要受市場因素影響。

綜合媒體報導，近年來，在美中兩大經濟體的緊張關係加劇之時，美國陸續將一些中國公司列入官方名單，削減了它們在美國的貿易能力。

一旦被華府列入「未經核實」實體清單，意味著其可靠性未獲美國批准，可能導致這些公司需要獲得額外的許可證，才能與美國公司做生意。

目前，已知被列入清單企業包括藥明生物及其關聯企業，和中國航發南方工業、北京世維通科技公司等。

據法廣引述法新社報導，無錫藥明生物表示華府這一決定對其業務將「沒有影響」，而且它「遵守了所有美國的出口管制條例」。

但無錫藥明生物聲明無法平息市場焦慮，個股周二在香港一度暴跌32%，隨後停牌。

無錫藥明生物近年來一直在積極擴張，據其網站報導，明年這個公司將在中國西部城市成都開設一個12萬平米的生產廠。

另一家受影響公司為立訊精密，8日上午，因傳出立訊精密也被列入未經核實名單，公司股價盤中跌停，截至午間收盤，每股收報人民幣41.95元，跌幅9.78%，總市值為人民幣2966億元，跌破3000億元大關。

股價 香港 華府

上一則

港PMI跌破50榮枯線 結束11個月擴張 星展或下修至1.7%

下一則

33中企被美列「未經核實」 包括面板大廠…中批美霸凌

延伸閱讀

疫情不見盡頭 美國人心出現棄守 支持與病毒共存者增加

疫情不見盡頭 美國人心出現棄守 支持與病毒共存者增加
1張圖／冬奧獎牌榜 挪威4金排第一 中國第4 美國17

1張圖／冬奧獎牌榜 挪威4金排第一 中國第4 美國17

美國人愛用外國貨 去年貿易逆差飆升27%

美國人愛用外國貨 去年貿易逆差飆升27%
現代、起亞告知近50萬美國車主 車停戶外以防起火

現代、起亞告知近50萬美國車主 車停戶外以防起火

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制