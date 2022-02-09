中藥業巨頭藥明生物被美列「黑名單」 股價暴跌停牌

美國商務部宣布，將中國33家企業列入「未經核實清單」，以限制業務往來，當中藥明生物的附屬公司亦上榜。（取材自藥明生物官方網站）

美國商務部宣布「未經核實」實體清單，中國製藥業巨頭無錫藥明生物名列其中，該公司股票周二在香港 證券交易所暴跌後，暫停交易。電子産品代工服務（EMS）大廠立訊精密，8日開盤股價 也大跌。對於外界關注是否被列入清單，立訊精密方表示，「沒有這個事情」，強調股價波動主要受市場因素影響。

綜合媒體報導，近年來，在美中兩大經濟體的緊張關係加劇之時，美國陸續將一些中國公司列入官方名單，削減了它們在美國的貿易能力。

一旦被華府 列入「未經核實」實體清單，意味著其可靠性未獲美國批准，可能導致這些公司需要獲得額外的許可證，才能與美國公司做生意。

目前，已知被列入清單企業包括藥明生物及其關聯企業，和中國航發南方工業、北京世維通科技公司等。

據法廣引述法新社報導，無錫藥明生物表示華府這一決定對其業務將「沒有影響」，而且它「遵守了所有美國的出口管制條例」。

但無錫藥明生物聲明無法平息市場焦慮，個股周二在香港一度暴跌32%，隨後停牌。

無錫藥明生物近年來一直在積極擴張，據其網站報導，明年這個公司將在中國西部城市成都開設一個12萬平米的生產廠。

另一家受影響公司為立訊精密，8日上午，因傳出立訊精密也被列入未經核實名單，公司股價盤中跌停，截至午間收盤，每股收報人民幣41.95元，跌幅9.78%，總市值為人民幣2966億元，跌破3000億元大關。