33中企被美列「未經核實」 包括面板大廠…中批美霸凌

美國商務部長雷蒙多。（路透資料照片）

美國商務部 工業與安全局（BIS）7日宣布將33家中國企業列入「未經核實（Unverified List, UVL）」實體清單，中國商務部8日表示堅決反對，並強調此舉「對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈 造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界」。

美國商務部限制美國企業出口商品給名單中這33家中國企產，並要求想與這些中國公司做生意的美國公司進行額外的盡職調查。這33家企業橫跨雷射、光電、航太、渦輪葉片等領域，湖南大學化學生物傳感與計量學國家重點實驗室、南方科技大學機械與能源工程學系等大學院校研究機構也被列入。

值得注意的是，名單中還包括中國第三大LCD面板廠惠科，這是美中科技戰爆發以來，美方首度將中國面板廠列入管制名單中。惠科被列入的理由與旗下滁州廠生產的產品涉及監視器面板有關，未來恐無法順利取得由美商康寧主導、LCD面板最關鍵的玻璃材料，牽動市場供應。

近年南韓廠商退出生產LCD，中廠卻取得電視、筆電等消費性、IT產品關鍵組件主導權，拿下大尺寸LCD和OLED面板54.2%市占；而此次惠科遭美限制，業界解讀為白宮 「敲山震虎」，注意到中國極力擴張LCD產業可能的影響。

對此，中國商務部網站8日發布答記者問新聞稿回應稱，「美方以所謂『無法令人滿意地完成最終用戶訪問而導致其誠信無法核實』為由，將中國實體列入『未經驗證（核實）清單』，中方堅決反對。」

中國商務部發言人指出，近年來，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界，美方應立即糾正錯誤做法。

美國商務部指出，「未經驗證」是指無法確認名單中的企業如何使用自美國廠商進口的產品，難以驗證是否存在、合法營運。該部門強調，驗證程序通常需要政府對政府的協調、認定，未能驗證的實體必須管控業務往來。如果中國當局希望被列名的企業被移出名單，就必須允許美國查核驗證這些企業。