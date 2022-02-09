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尼泊爾政府文件 控中國侵占領土

中國新聞組／北京9日電
圖為NASA於2021年10月31日拍攝的尼泊爾與中國位於喜馬拉雅山的邊界。（Getty Images）
圖為NASA於2021年10月31日拍攝的尼泊爾與中國位於喜馬拉雅山的邊界。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）報導，尼泊爾政府在一份外流報告中，指控中國越界侵占尼國領土，這是尼國官方首度做出類似指控。分析指出，中方可能是憂心印度勢力滲透，或想切斷藏人外逃路徑。

目前並不清楚這份去年9月委製的報告尚未公布的原因。尼泊爾近年與中國關係改善，以制衡南方強鄰印度，這份報告可能給尼中關係帶來壓力。

中國駐加德滿都大使館否認有侵占情事。尼泊爾通訊部長卡爾基說，如果邊界地區有任何問題，將透過外交手段解決。

尼泊爾與中國在1960年代簽署一系列畫界條約，兩國邊界多半是人跡罕至的偏僻地區。國界線立柱作為標記，但柱子之間相隔好幾公里，有時難以判定界線。

之前尼泊爾西端的胡姆拉地區傳出中方侵占土地、在尼國境內築起建物消息，尼泊爾政府因此派警方和政府代表前往勘查。這支團隊發現，中方維安部隊監控，已使尼泊爾境內拉倫鍾地區宗教活動受到限制。

報告也提到，中方限制當地尼泊爾農民放牧活動，並於一根邊界支柱周圍搭起圍籬，企圖在尼國境內興建水渠和道路。

但調查小組發現，原先被認為中方越界興建的建物，其實是建在中方領土。報告建議，尼泊爾應派部隊駐守邊區，且應重啟邊界爭端解決機制。

目前還不清楚中方加強控制與尼泊爾邊界的動機，安全可能是理由之一。過去有些朝聖者和商人會私下穿越邊界，北京可能是提防印度滲透，也可能擔心藏人借道此地。

印度 北京 大使館

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