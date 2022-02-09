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中核電技術「華龍1號」突破歐美壟斷 通過英國審查

記者黃雅慧／綜合報導
中核集團「華龍一號」福清核電5號機組，已投入商業使用。（取材自中核集團）
中核集團「華龍一號」福清核電5號機組，已投入商業使用。（取材自中核集團）

中國正式入局，有望打破歐美核能技術壟斷局面。據新華社報導，總部位於深圳的中國廣核集團（以下簡稱中廣核）7日通報，英國核監管辦公室和環境署於當地時間7日上午發布聯合聲明，確認中國自主三代核電技術「華龍一號」通過英國通用設計審查，這代表華龍一號將會使用在英國核電項目建設。此前，中國也將華龍一號項目出口至阿根廷。

據悉，華龍一號由中核集團研發設計，且具有完全自主知識產權的三代壓水堆（PWR）核電創新成果。每台華龍一號機組裝機容量可達120萬千瓦，年發電能力近100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求。相當於每年減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸，等同於植樹造林7000多萬棵。

新華社報導，中國核電技術通過英國通用設計審查後，英國相關單位在7日為「華龍一號」頒發設計認可確認和設計可接受性聲明證書。據了解，2016年，中廣核與法國電力集團、英國政府簽署了英國新建核電項目一籃子協議。根據該協議，「華龍一號」在通過英國通用設計審查後，將用於英國布拉德韋爾B核電項目建設。

而此前，阿根廷核電公司甫於1日與中核集團以及中核集團中國中原、中國中原阿根廷分公司正式簽署阿根廷阿圖查三號核電站項目設計採購和施工合約。據阿根廷核電公司披露的消息，阿圖查三號核電站預計投資總額80億美元，將創造7000多個工作機會。

事實上，華龍一號的進展受到國際媒體關注，因為這代表100%知識產權由中國擁有的技術將推廣至全球，而將使得當前由歐美壟斷核能技術的局面產生轉變。

目前，華龍一號全球首堆福清5號機組、海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號機組已經順利建成投產並運行；福清6號機組已併網發電。此外，華龍一號已經在福建漳州、海南昌江等地實現批量化建設。

英國 投資

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