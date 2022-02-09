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「冬奧外交」再下一城 中巴商定加快瓜達爾港建設

中國新聞組／北京9日電
瓜達爾港。（新華社）
瓜達爾港。（新華社）

中國國家主席習近平拚冬奧外交再下一城。巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）藉由出席北京冬奧開幕，日前在北京與習近平會晤。據巴基斯坦媒體報導，兩人商定加快「一帶一路」戰略要塞瓜達爾港的建設，巴國也提出中國協助建立半導體工業區計畫，並在建立聯合網上支付系統、物流、倉儲和簡化海關手續領域開展合作。

香港01引述巴基斯坦「黎明報」（Dawn）7日的報導指出，中國與巴基斯坦「商定共同加快瓜達爾港的建設和投入使用，並且採用低碳循環技術在瓜達爾市建設工業區。兩國領導人還商定，為城市及其居民建設高品質的社會和經濟發展設施」，雙方還商定加強電子商務領域的合作。

中國國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗。（新華社）
中國國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗。（新華社）

集微網引述巴基斯坦英文媒體「論罈快報」（Express Tribune）7日報導稱，巴基斯坦聯邦信息和廣播部長胡笙（Chaudhry Fawad Hussain）表示，為了實現電子產品製造的自給自足和開闢新的發展途逕，「我們希望中國科技公司來到巴基斯坦，讓巴基斯坦成為半導體製造中心」。

胡笙說，巴基斯坦已經有能力組裝手機，未來希望能完整在巴基斯坦手機製造產業鏈。他還提到，疫情後，巴基斯坦與中國在健康設備領域合作增加，「巴基斯坦擁有熟練的、更廉價的勞動力和巨大的市場」。

香港01報導稱，瓜達爾港是巴基斯坦通往波斯灣和阿拉伯海的大門，戰略位置重要。來自中國的投資在瓜德爾港進行了大量的建設，將帶動中國西部地區的經濟發展；而瓜德爾港臨近主要石油產地的波斯灣，對中國的能源戰略也有重大意義。

中國外交部發言人趙立堅曾指出，瓜達爾港作為中巴經濟走廊龍頭項目，始終聚焦發展，惠及民生，受到當地人民熱情歡迎。

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