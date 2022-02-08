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官員陪同、預設問題 法媒彭帥專訪被指悲哀

中國新聞組／北京8日電
2021年12月19日，彭帥首度接受外媒採訪，在新加坡聯合早報專訪影片中，她否認「說過寫過曾遭性侵」，並表示自己一切行動出入都很自由、也沒被監視等等。（聯合早報影片截圖）
2021年12月19日，彭帥首度接受外媒採訪，在新加坡聯合早報專訪影片中，她否認「說過寫過曾遭性侵」，並表示自己一切行動出入都很自由、也沒被監視等等。（聯合早報影片截圖）

彭帥在隊報訪談中，說去年11月指控前中國副總理張高麗強行與她發生性關係的微博貼文是她自己刪除。這是彭帥自11月2日微博貼文指控張高麗性侵後，首次接受國際獨立媒體專訪。彭帥接受訪問時由中國官員陪同並且翻譯，專訪未提關鍵問題，引起網友熱議，遭批淪為中國的宣傳機器。

中央社綜合外電報導，彭帥去年11月2日在社群媒體微博貼文指與張高麗持續多年的不倫關係，不過在她發表控訴文後，文章隨即被刪除，她也在公眾面前消失了將近三周，彭帥的人身安全與處境受到國際網壇和人權團體高度關注。此後，彭帥數度在一些公共活動露面，並於去年12月接受新加坡媒體「聯合早報」訪問時，改口說自己從未提出性侵指控。

報導指出，彭帥在專訪中既未詳述當初在微博刪文的原因，只說它引起極大誤會和遭到媒體炒作，也未說明她當初發布長文的原因。她去年底接受新加坡「聯合早報」訪問時也強調自己未受到性侵，並且同樣未提及張高麗。

美國全國公共電台（NPR）報導指出，彭帥這次受訪經過謹慎安排，訪問期間有一名中國奧運官員全程參與，並且提供官方翻譯。NPR指稱，IOC聲明未提及彭帥性侵指控一事，亦未提到她是否可在中國自由生活、談話及行動。

法國解放報（La Libération）記者巴迪特（Etienne Baldit）就形容這個「歐威爾式」的專訪很「悲哀」。部分網友則在隊報報導下方留言，有人指隊報是中國政府唯一容忍的西方媒體；也有人說隊報「很丟臉，沒有記者，只是中國宣傳機器」。更多網友指責隊報沒有新聞精神、共產黨事先設定好的問題、中國宣傳等。

隊報總編卡札迪厄（Jérôme Cazadieux）表示，彭帥「無論是她的發言或行動，都是不自由的」。他指出，彭帥的回答都是「機械式」的，必須「閱讀字裡行間才能從縫隙中看見真相。真相就是她看似還可以，但她的言語及肢體表達都完全受限」。

面對彭帥專訪回應可信度遭批，卡札迪厄強調：「大家有權不相信。我們的目標主要是和她碰面，向她表達我們的支持。」

彭帥 性侵 張高麗

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