官員陪同、預設問題 法媒彭帥專訪被指悲哀

2021年12月19日，彭帥首度接受外媒採訪，在新加坡聯合早報專訪影片中，她否認「說過寫過曾遭性侵」，並表示自己一切行動出入都很自由、也沒被監視等等。（聯合早報影片截圖）

彭帥 在隊報訪談中，說去年11月指控前中國副總理張高麗 強行與她發生性關係的微博貼文是她自己刪除。這是彭帥自11月2日微博貼文指控張高麗性侵 後，首次接受國際獨立媒體專訪。彭帥接受訪問時由中國官員陪同並且翻譯，專訪未提關鍵問題，引起網友熱議，遭批淪為中國的宣傳機器。

中央社綜合外電報導，彭帥去年11月2日在社群媒體微博貼文指與張高麗持續多年的不倫關係，不過在她發表控訴文後，文章隨即被刪除，她也在公眾面前消失了將近三周，彭帥的人身安全與處境受到國際網壇和人權團體高度關注。此後，彭帥數度在一些公共活動露面，並於去年12月接受新加坡媒體「聯合早報」訪問時，改口說自己從未提出性侵指控。

報導指出，彭帥在專訪中既未詳述當初在微博刪文的原因，只說它引起極大誤會和遭到媒體炒作，也未說明她當初發布長文的原因。她去年底接受新加坡「聯合早報」訪問時也強調自己未受到性侵，並且同樣未提及張高麗。

美國全國公共電台（NPR）報導指出，彭帥這次受訪經過謹慎安排，訪問期間有一名中國奧運官員全程參與，並且提供官方翻譯。NPR指稱，IOC聲明未提及彭帥性侵指控一事，亦未提到她是否可在中國自由生活、談話及行動。

法國解放報（La Libération）記者巴迪特（Etienne Baldit）就形容這個「歐威爾式」的專訪很「悲哀」。部分網友則在隊報報導下方留言，有人指隊報是中國政府唯一容忍的西方媒體；也有人說隊報「很丟臉，沒有記者，只是中國宣傳機器」。更多網友指責隊報沒有新聞精神、共產黨事先設定好的問題、中國宣傳等。

隊報總編卡札迪厄（Jérôme Cazadieux）表示，彭帥「無論是她的發言或行動，都是不自由的」。他指出，彭帥的回答都是「機械式」的，必須「閱讀字裡行間才能從縫隙中看見真相。真相就是她看似還可以，但她的言語及肢體表達都完全受限」。

面對彭帥專訪回應可信度遭批，卡札迪厄強調：「大家有權不相信。我們的目標主要是和她碰面，向她表達我們的支持。」