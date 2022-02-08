配合北京？彭帥「沒被性侵」法媒專訪被指「歐威爾式」

彭帥6日接受法國權威的運動媒體隊報（L'Equipe）獨家專訪。（隊報封面截圖）

2021年11月2日在微博 發文指控與中國前副總理張高麗「發生性關係」、並「人間蒸發」的中國女子網球名將彭帥 ，北京時間2月6日上午接受法國權威的運動媒體隊報（L'Equipe）獨家專訪。彭帥在訪問中強調並未說過「被人性侵 」，並否認自己遭到中國政府封殺或人身控制。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，隊報的專訪刊出後，法國媒體與體壇對於「彭帥說法」也出現嚴重的分裂。儘管隊報強調訪問的過程與內容已經盡可能持平，「其他只能由讀者與後續調查明辨是非。」但批評意見卻質疑隊報沒有問到權勢性侵的關鍵問題，只是配合中國政府大外宣的血饅頭而已，法國大報解放報記者巴迪特（Etienne Baldit）就在轉發新聞時附加了自己的讀後評語：「彭帥接受隊報令人悲哀的歐威爾式（意指極權主義）專訪。」

從頭到尾沒提「張高麗」這一關鍵字

報導指出，在彭帥當時的發文中，明確提出了對張高麗的「權勢性侵」敘述，但在隊報最後刊出的報導裡，雙方的Q&A與記者的提問內容，徹頭徹尾都沒有提到「張高麗」這一關鍵字，與此同時，截至2月7日中午為止，「#彭帥」一詞仍是微博全網封禁、不能更新的敏感審查字。

隊報稱1月18日透過國際奧會向中國奧會主席苟仲文發信要求訪問彭帥只是「死馬當活馬醫」，誰知北京冬奧開幕前一天卻意外傳來了申請過關的消息。隊報表示，與彭帥的訪問雖然事先必須提出題綱，但堅持中國政府不得「事後審查」報導內容。至於中國方面只要求訪問與文章必須以問答方式進行，「彭帥『本人規定』全程以中文訪問，中國官員負責即席翻譯，但隊報可在巴黎安排遠端口譯全程控場，這是中國政府的建議，好確保彭帥現場的中英發言內容，不會再出認知爭議。」

訪問開始時，隊報就直接問彭帥的11月2日微博發言與消失事件，問她是否知道全球網壇正團結起來質問「#彭帥在哪裡」？彭帥回應說：「我不認為我注意到這些發展，畢竟我並不太關心外國媒體在報導些什麼。我讀不懂英文但有聽過一些消息。首先，我想感謝ATP與WTA的選手男女、各方運動員與關心我的各路賢達。但我從沒想到這會讓他們如此擔心，不過我個人也想知道：你們是在擔心什麼啦？」

「控訴貼文」為何在30分鐘內被刪？彭：是誤會

至於彭帥11月2日微博的「控訴貼文」為何在30分鐘內被「全網封殺」？彭帥自此人間蒸發長達近三周的問題，彭帥表示：「這些事情我先前不都解釋過了…就是誤會。」「我不希望貼文再被外界扭曲誤解，我也不想更多媒體高潮圍繞在此一問題上。」彭帥表示，「什麼性侵？我從來沒有說過任何人對我性侵！」「我從來沒有消失，每個人都看得到我在哪裡！」

彭帥表示，自己在風波之後從來沒有消失，只是想要靜一靜。但各方的訊息太多了，根本回不完也沒什麼好回的，因此自己有繼續收發E-Mail，但也沒想到要主動澄清些什麼。至於WTA聲稱的失聯，彭帥則反稱是WTA自己系統升級故障，導致許多選手，包括她自己在內，根本無法登入內部聯絡系統。

至於為什麼微博發言不見了，彭帥直言「因為我刪文了。」而對於記者追問為什麼要刪文？彭帥則以「什麼為什麼？因為我想刪啊」來回應。記者再追問彭帥是否受到中國政府壓力？彭帥表示：「首先，我必須重申：情感、運動、與政治，是三種非常特別而不同的事情。我個人的愛情生活問題，我的私人生活，都不該與運動、政治攪和在一起討論。再來，體育活動絕對不該被政治化，因為這明顯背離了奧運精神，也違背了全球體壇與選手的投身運動的宗旨與意願。」

拐彎問「現在可以自由離開中國嗎？」 彭帥虛答

彭帥之前曾因膝蓋舊傷每隔幾個月就到德國診所就診，記者藉「難道不想再回德國診所」的提問，來拐彎問「彭帥現在可以自由離開中國嗎？」彭帥則答說：「除了比賽、訓練與看醫生之外，之前我都沒想出國。況且膝蓋退化只是讓我沒法打職業比賽，要正常行走生活還是可以的，所以也就沒必要長途跋涉去慕尼黑看病了。」

「我希望人們能真正了解我的本質：我只是一個再普通不過的女孩，再一般不過的網球選手。」在訪問中，彭帥如此強調。至於WTA與全球頂尖網球好手為何過去半年都無法與他取得聯絡？彭帥也再一次以不解的態度回應：「你們也看到我發出了好幾封聲明，不知道他們是怎麼找的。」