中國女足包機抵滬 隊長：能否送我們一個冰墩墩？

中國女足與乘務組的合影。(取材自澎湃新聞)

奪得2022女足亞洲杯冠軍的中國國家女子足球 隊一行，7日從印度孟買飛抵上海浦東國際機場，塔台喊話：「歡迎中國女足回家！」女足隨後將和男足一起在蘇州隔離。隊長王珊珊受訪時表示，回國第一頓想吃中餐，還說：「大家都很喜歡冰墩墩，能不能也送我們一個冰墩墩呢？ 」

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綜合媒體報導，2月7日，全國婦聯致電中國國家女子足球隊，熱烈祝賀中國女足獲得2022女足亞洲杯冠軍。

北京 時間2月7日13點50分，中國東航MU7118包機航班從印度孟買順利起飛，接回剛剛奪得亞洲杯冠軍的中國國家女子足球隊。

為了讓女足姑娘們「補過」好春節，東航乘務組在客艙裡貼上福字和春聯，營造濃厚的節日氛圍。

在回國的飛機上，女足姑娘們唱起「我和我的祖國」，和主教練水慶霞一起圍著蛋糕合影。

北京時間19:34，東航MU7118航班順利抵達上海浦東國際機場，塔台喊話：歡迎女足回家！

飛機抵達前，邊檢民警身著防護裝備，提前趕赴廊橋等候。隨著飛機穩穩靠橋，艙門緩緩打開，邊檢民警走上前敬禮致意，祝賀女足隊員們凱旋。

據悉，隨後在邊檢入境查驗現場，上海邊檢機關將開通專用通道，同時會在通道上方大屏打出「上海邊檢向中國女足致敬歡迎凱旋」的標語，營造熱烈溫馨的氛圍，全力保障高效快捷通關。

回到上海後，中國女足將按照防疫 相關規定，閉環管理集體轉運到蘇州太美香谷裡酒店進行隔離。

目前打完12強賽客場和越南比賽的男足國家隊也在這裡隔離，兩支球隊都將按照防疫規定進行為期14+7的隔離。

女足包機進入中國空域後，@央視新聞 獨家連線飛機上的女足姑娘們。 隊長王珊珊說：「回國第一頓想吃中餐，火鍋、烤肉，什麽都想吃。」她說，大家都很喜歡冰墩墩。

這場中國女足3比2逆轉南韓，成功拿到2022女足亞洲杯冠軍的比賽，為中國女足打入第二球的小將張琳艷特別引人注目。

她來自四川江油，上周日剛滿21歲，是本屆中國女足陣中年齡最小的球員。

據紅星新聞報導， 江油市委書記元承軍，市委副書記、市長曾建軍，7日上午受綿陽市委市政府委託看望慰問張琳艷父母。當地政府獎勵張琳艷人民幣10萬元（約1.6萬美元）。