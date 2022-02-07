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國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

「沒被性侵過、沒人間蒸發」 彭帥現身宣布退休

中國新聞組／北京7日電
法國媒體報導，中國網球女將彭帥宣布退休。（路透）
法國媒體報導，中國網球女將彭帥宣布退休。（路透）

中央社昨天引述法媒報導，之前傳出疑遭中國高官性侵的中國網球名將彭帥，5日已在北京與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫見了面。彭帥並在接受法媒訪談中，提到了自己決定退休的消息，並稱從未指控任何人性侵她，自己也從未「自人間蒸發」。

報導引述法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）報導，彭帥是在中國奧林匹克委員會人員陪同下，在冬奧泡泡內的一間旅館接受團隊報兩位記者的訪問。

彭帥說，她在北京冬奧上與巴赫見了面，「我們周六（5日）一起吃了頓晚餐，我們有愉快的討論和交流。」「他（巴赫）問我有沒有考慮再上場比賽、我的規畫是什麼、我打算做怎麼等等。」彭帥並在訪談中宣布退休。

參加過三屆奧運的彭帥，2021年11月在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾強迫她維持多年不倫關係，被部分外媒解讀是「被中國高官性侵」。之後彭帥一度神隱，她的安危引發大眾關切，國際網壇聲援她，並呼籲中國善待彭帥。

彭帥在接受團隊報採訪時表示，「我從來沒有自人間蒸發。只是有很多人，像是我的朋友或國際奧會的人傳訊息給我，我單純無法回這麼多訊息罷了。」她說，「但我一直與閨密保持密切聯繫，我跟他們談話、回他們的電郵，我也跟WTA（世界女子職業網球協會）說過話。」

彭帥並告訴團隊報，她從未指控任何人性侵她，她也把自己社群媒體上，去年11月疑似有這樣主張的發文給刪除。

此前，國際奧會的消息來源向路透證實彭帥與巴赫5日曾在北京會面，並說6日稍後會發布聲明。德國之聲報導，國際奧委會6日表示，巴赫與彭帥在北京會面後，將不會向外界透露兩人談話的細節內容，將按照彭帥本人的意願，對外公開有關信息。

國際奧委會發言人馬克·亞當斯周日在北京表示：「她（彭帥）將決定自己說什麼、什麼時候說，我們將尊重這一權利。這是一件很敏感的事。」

巴赫早就表示要在北京冬奧期間與彭帥會面，也有消息稱彭帥已進入奧運「閉環」系統，巴赫可能與彭帥一同亮相觀看比賽等，亞當斯都不置可否，只說「會面肯定會舉行，我們將同她交談，然後由她來決定，哪些內容公開發布。」

國際奧委會主席巴赫2021年11月21日曾透過視訊與彭帥通話。（取材自Getty...
國際奧委會主席巴赫2021年11月21日曾透過視訊與彭帥通話。（取材自Getty Images）
彭帥2021年11月21日曾現身北京FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽總決...
彭帥2021年11月21日曾現身北京FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽總決賽現場，她穿深藍色外套和白色運動褲，並為球迷簽名。（路透）

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