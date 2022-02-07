習近平續拚冬奧外交 「中方不惹事也不怕事」

中國國家主席習近平6日在北京人民大會堂會見巴基斯坦總理伊姆蘭·汗。(新華社)

冬奧賽事如火如茶展開，國家主席習近平 的「冬奧外交」腳步也不停歇。他6日分別會見巴基斯坦總理、阿根廷總統等多國領導人。習近平對巴基斯坦總理伊姆蘭．汗表示，中方在國際事務中主持公道正義，不惹事，也不怕事；並稱中方有能力、有信心維護好自身的主權、安全、發展利益。雙方都表示繼續推進中巴經濟走廊建設，伊姆蘭．汗強調「任何時候巴方都將同中方堅定站在一起」。

央視新聞報導，習近平強調，世界進入動盪變革期，中巴關係戰略意義更加突出。中方堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、尊嚴，打擊恐怖主義，願同巴方對接發展戰略，推進中巴經濟走廊建設向深入發展，確保重大項目順利實施。

習近平也在人民大會堂會見出席冬奧會開幕式的阿根廷總統費南德茲。習近平強調，中方願同阿方推進各領域交流合作，開闢中阿全面戰略夥伴關係下一個輝煌50年。

費南德茲表示，阿方將繼續積極參與共建「一帶一路 」合作，深化貿易、農業、基礎設施建設等領域合作，歡迎更多中國企業赴阿投資合作。阿方願在國際多邊框架內同中方密切配合，踐行多邊主義，為促進拉共體同中國合作發揮更大作用。

同日，習近平還會見了波蘭總統杜達、摩納哥元首阿爾貝二世親王、盧森堡大公亨利、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、蒙古國總理奧雲額爾登、新加坡 總統哈莉瑪等元首。

習近平聽聞摩納哥親王阿爾貝二世想帶冬奧吉祥物冰墩墩回國給雙胞胎孩子，他特地要親王選一對冰墩墩，「帶給你的孩子，向他們致以祝福，讓他們今後也能夠對冰雪運動感興趣，正如你一樣，成為這方面的健將」。阿爾貝二世表示衷心感謝。