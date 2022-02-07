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中女足逆轉韓 隔16年奪亞洲杯 韓媒：又被萬里長城擋住

中國新聞組／北京7日電
中國女足登上亞洲杯最高領獎台。 (路透)
中國女足登上亞洲杯最高領獎台。 (路透)

第20屆亞洲杯女足賽昨晚在印度孟買舉行冠亞軍決賽，中國女足展現打不死精神，在0比2落後下，下半場在4分鐘內連入兩球追平，最後憑藉肖裕儀的絕殺，以3比2反勝南韓女足奪冠。女足隊員以強大的意志力於16年後再次登上亞洲女足之巔，讓韓媒感嘆「又被萬里長城擋住」，韓網民也不禁大讚「說實話，中國女足踢得太好了。」

來源：YouTube

文匯報報導，中國女足在準決賽互射12碼擊敗日本後，對南韓這仗以強陣出擊，上場晉級功臣門將朱鈺、隊長王珊珊和前鋒唐佳麗皆在正選之列；早前受傷的核心球員王霜也趕及復出。然而，中國女足上半場被南韓女足以2比0成功壓制。

已無退路的中國女足，下半場展示打不死精神，66分鐘，南韓隊李永周禁區內犯手球被罰12碼，唐佳麗主罰得手助中國女足「破蛋」。72分鐘，唐佳麗傳給後備入替的張琳艷頂入追和。眼看90分鐘比賽時間就要打平，中國女足在93分鐘踢出奇蹟，王珊珊妙傳給後上的另一後備球員肖裕儀勁射遠柱入網，成功助球隊以3比2反勝南韓。

中國女足隊長王珊珊當選本屆亞洲杯最佳球員；朱鈺，則獲得金手套獎。張琳艷賽後含淚說：「去年我們經歷了很多事，現在我們是一支全新的隊伍，來這的目標就是奪冠，我們有這個信心。」

足球員楊曼賽後發文祝賀：「你可以永遠相信中國女足！中國女足！永不言敗，不到最後一分鐘永遠不知道會發生什麼，太nice了！」但在一個月前，沒有人敢喊出中國足壇流傳的「你永遠可以相信中國女足！」這句話，直到中國女足昨晚以68分鐘後的神奇逆轉，繼2006年後再次拿下第九個亞洲冠軍。

印度教徒報以「鏗鏘玫瑰」稱呼，稱中國女足「上演王者歸來」。澳洲女足球專欄作家劉易斯發推文祝賀：「「了不起的比賽！歡迎回來，中國女足！」南韓東亞日報稱，南韓的戰績十分令人惋惜，「又被萬里長城擋住」。新加坡聯合早報稱，「這是中國女足重新啟航的標誌」。

中國女足在本屆亞洲杯賽上展現令人驚嘆的強大意志力，讓南韓網民也不禁稱讚：「說實話，中國女足踢得太好了。」「她們（中國）的國家支援應該很多吧。」也有網民神回覆：「我相信南韓女足能擊敗中國男足。」

上游新聞報導，北京時間2021年7月27日，在東京奧運會女足小組賽的最後一場比賽中，中國女足以2:8潰敗出局。在以三戰皆負，淨吞17球結束東京奧運的尷尬之旅後，水慶霞上任中國女足主帥，以不到兩個月的備戰時間，時隔194天，成功取得2023年女足世界杯的門票。有評論稱，水慶霞為中國女足帶來中國足球最缺乏的精神氣質。

肖裕儀補時射入絕殺球。 (路透)
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南韓 東京奧運 足球

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