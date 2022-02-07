中國女足凱旋歸 兩企業2300萬獎金到位

中國女足隊以3比2逆轉南韓隊，蒙牛乳業已宣布給予人民幣千萬現金獎勵。支付寶也宣布，中國女足1300萬元獎金已安排上。（路透）

女足亞洲杯決賽，中國隊以3比2逆轉南韓隊，中國足協主要領導賽後第一時間向奪冠的中國女足道賀及感謝。按中國足協的獎勵辦法，中國女足將獲得一筆巨額獎金。目前，蒙牛乳業已宣布給予中國女足千萬現金獎勵。支付寶 凌晨也宣布，中國女足1300萬元（人民幣，下同，約157萬美元）獎金已安排上。合計2300萬元獎金已到位。

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北京 青年報報導，在此之前，有媒體報導稱，中國男足獲得12強賽單場勝利的獎金額度為600萬元。而中國女足此次亞洲杯奪冠的獎金額度肯定要高於這一數額，因「中國女足往往在亞洲杯或者奧預賽比賽中獲得較好的名次，而男足的成績大家都清楚，所以女足這次的獎金高於男足，也是正常的。」

每日經濟新聞報導，蒙牛乳業昨晚在官方微博 宣布，給予中國女足千萬現金獎勵。同日，支付寶微博發文祝賀女足奪冠，並對網友留言「支付寶給她們發大獎勵」回應稱「必須的，姑娘們值得。」7日凌晨，支付寶就宣布：「說好的獎金，安排了！支付寶『十年十億』女足支持計畫1300萬元獎金已到位，其中1000萬元獎勵球員，300萬元獎勵水慶霞教練團隊。」

按照計畫，中國女足代表團將於北京時間7日晚7點半左右返抵上海，按防疫規定在上海市接受防疫檢查後，集體至位於蘇州的駐地酒店接受「14＋7」的封閉隔離觀察。這裡也是中國男足目前接受封閉隔離的駐地酒店。

另據上游新聞報導，中國女足奪冠後，當晚，中國足協官博發文祝賀中國女足：如果信仰有顏色，那一定是中國紅！祝賀中國女足勇奪2022印度女足亞洲杯冠軍！鏗鏘玫瑰，國人驕傲！

人民日報官方微博也轉發了這條消息。不少網友在評論區留言：「多發獎金！把男足的獎金給女足！中國女足是冠軍！！我們是冠軍！什麼是國足！這就是國足！」、「給女足的姑娘們發獎金！發冰墩墩！發雪容融！」、「女足姑娘們在大年初六，整個中國千里返程復工的前夜，用一場逆境下酣暢淋漓的勝利，書寫出一個吃苦耐勞民族應有的精神。」中國足協的官博則並未開放評論功能。