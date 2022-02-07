我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

中國女足凱旋歸 兩企業2300萬獎金到位

中國新聞組／北京7日電
中國女足隊以3比2逆轉南韓隊，蒙牛乳業已宣布給予人民幣千萬現金獎勵。支付寶也宣布，中國女足1300萬元獎金已安排上。（路透）
中國女足隊以3比2逆轉南韓隊，蒙牛乳業已宣布給予人民幣千萬現金獎勵。支付寶也宣布，中國女足1300萬元獎金已安排上。（路透）

女足亞洲杯決賽，中國隊以3比2逆轉南韓隊，中國足協主要領導賽後第一時間向奪冠的中國女足道賀及感謝。按中國足協的獎勵辦法，中國女足將獲得一筆巨額獎金。目前，蒙牛乳業已宣布給予中國女足千萬現金獎勵。支付寶凌晨也宣布，中國女足1300萬元（人民幣，下同，約157萬美元）獎金已安排上。合計2300萬元獎金已到位。

來源：YouTube

北京青年報報導，在此之前，有媒體報導稱，中國男足獲得12強賽單場勝利的獎金額度為600萬元。而中國女足此次亞洲杯奪冠的獎金額度肯定要高於這一數額，因「中國女足往往在亞洲杯或者奧預賽比賽中獲得較好的名次，而男足的成績大家都清楚，所以女足這次的獎金高於男足，也是正常的。」

每日經濟新聞報導，蒙牛乳業昨晚在官方微博宣布，給予中國女足千萬現金獎勵。同日，支付寶微博發文祝賀女足奪冠，並對網友留言「支付寶給她們發大獎勵」回應稱「必須的，姑娘們值得。」7日凌晨，支付寶就宣布：「說好的獎金，安排了！支付寶『十年十億』女足支持計畫1300萬元獎金已到位，其中1000萬元獎勵球員，300萬元獎勵水慶霞教練團隊。」 

按照計畫，中國女足代表團將於北京時間7日晚7點半左右返抵上海，按防疫規定在上海市接受防疫檢查後，集體至位於蘇州的駐地酒店接受「14＋7」的封閉隔離觀察。這裡也是中國男足目前接受封閉隔離的駐地酒店。

另據上游新聞報導，中國女足奪冠後，當晚，中國足協官博發文祝賀中國女足：如果信仰有顏色，那一定是中國紅！祝賀中國女足勇奪2022印度女足亞洲杯冠軍！鏗鏘玫瑰，國人驕傲！

人民日報官方微博也轉發了這條消息。不少網友在評論區留言：「多發獎金！把男足的獎金給女足！中國女足是冠軍！！我們是冠軍！什麼是國足！這就是國足！」、「給女足的姑娘們發獎金！發冰墩墩！發雪容融！」、「女足姑娘們在大年初六，整個中國千里返程復工的前夜，用一場逆境下酣暢淋漓的勝利，書寫出一個吃苦耐勞民族應有的精神。」中國足協的官博則並未開放評論功能。

支付寶 微博 北京

上一則

主帥水慶霞「神換人」 助中國女足登頂

下一則

中女足逆轉韓 隔16年奪亞洲杯 韓媒：又被萬里長城擋住

延伸閱讀

亞洲杯女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界杯附加賽

亞洲杯女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界杯附加賽
中國女足3：2力克南韓 亞洲杯封后

中國女足3：2力克南韓 亞洲杯封后
前往印度比賽 中華女足7染疫 陳時中：不排除再增加

前往印度比賽 中華女足7染疫 陳時中：不排除再增加
台灣女足征戰印度7染疫 總統：專機接回

台灣女足征戰印度7染疫 總統：專機接回

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光