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女足隊長王珊珊仍單身 母公開擇婿標準

中國新聞組／北京7日電
中國隊球員王珊珊3日在點球大戰中進球後慶祝。 （新華社）
中國隊球員王珊珊3日在點球大戰中進球後慶祝。 （新華社）

現任中國女足隊員中，有兩位姑娘來自河南，分別是效力於河南建業女足俱樂部、河南女足隊球員兼執行主教練的焦作姑娘婁佳惠，效力於天津聖德女足的洛陽姑娘、本屆亞洲杯MVP的王珊珊。32歲的王珊珊是中國女足的隊長，目前仍單身，奪冠之夜，王珊珊的媽媽公開擇婿標準，「沒有標準，姑娘喜歡就行。」

大河報報導，昨天亞洲杯決賽，女足隊長王珊珊的父母家人、母校教練師生，一起見證了這16年來，中國女足重新站上亞洲巔峰的一刻。

賽後，看著女兒王珊珊被評為本屆亞洲杯最有價值球員，父親王瑞金激動地表示，女兒的辛苦當父親的都知道，她受了那麼多傷，付出了那麼多汗水，這一刻終於有了回報。等女兒回來，給她做最愛吃的炒土豆絲和洛陽滷麵！而母親周玉花更心疼的是女兒會不會太累。

作為中國女足的隊長，王珊珊一直都很忙碌，父母最近一次見到她，還是去年12月初，「回來三天就走了。每年都是這樣，一年回來一次，三天到五天。回家之後也得訓練體能，她會去健身房，練兩三個小時，在家也訓練。」

在父母、教練的眼中，王珊珊是一個「性格內向、不愛說話」的人，訓練時偶爾愛偷懶，但她身體素質好，是比賽型選手。

王珊珊的啟蒙教練耿宏杰，對這個身體出色的弟子有著十分深刻的印象，他介紹說，剛開始王珊珊是練排球的，學校組織排球班級聯賽，她代表班裡比賽，上場六個學生，她一個人能打對方六個，所有男孩子都比不過她。還有區裡運動會，長跑她也拿過獎，堪稱體育全才。

在場上威風八面的王珊珊，在父母這兒，永遠是個長不大的孩子。最讓父母揪心的是，女兒已經32歲了，卻還是單身。而父母一提到這事，王珊珊就說，天天訓練沒時間談戀愛。

河南 健身

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