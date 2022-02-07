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冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

聯國秘書長盼中國允人權特使訪新疆

中國新聞組／北京7日電
國務委員兼外長王毅(右)5日會見出席北京冬奧會開幕式的聯合國秘書長古特瑞斯。(取材自中國外交部網站)
國務委員兼外長王毅(右)5日會見出席北京冬奧會開幕式的聯合國秘書長古特瑞斯。(取材自中國外交部網站)

聯合國表示，秘書長古特瑞斯5日告訴北京領導人，希望中方允許聯合國人權事務高級專員巴舍萊到中國進行「可信的」訪問，包括停留新疆

根據聯合國提供的會談內容，古特瑞斯在北京冬奧場邊與國家主席習近平和外交部長王毅會面時，對兩人表示，「期望能促成人權事務高級專員到中國進行可信的訪問，包括新疆」。

新華社發出的會談新聞並未提及人權議題。

巴舍萊一直希望進入新疆調查維吾爾人遭虐待的指控，此事讓北京與西方關係變差，美國不僅指控中國種族滅絕，更領導外交杯葛行動，抵制北京冬奧，但中國至今拒絕巴舍萊赴新疆訪問。

另外，世界衛生組織秘書長譚德塞5日表示，他已與國務院總理李克強會面，討論有必要在追溯新冠病毒起源上加強合作。新冠溯源議題深具爭議，導致北京與西方國家關係日益緊繃。

譚德塞藉冬奧訪問北京，他在推特發文說：「很高興與李克強總理會面，我們討論了新冠疫情以及今年在疫苗平權計畫上積極努力，好讓全球百分之70人口接種疫苗。」疫苗平權計畫指的是ＷＨＯ在全世界公平取得疫苗上的倡議。

新冠病毒最早於2019年底在武漢市現蹤。世衛和中國去年發布的聯合研究報告幾乎完全排除新冠病毒源自實驗室的理論，稱最可能的假設是透過野生動物交易傳染給人類。

北京冬奧 疫苗 新疆

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