習見9國領袖 開啟外交馬拉松 共商一帶一路合作

國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂金色大廳舉行宴會，歡迎出席北京冬奧開幕式的國際貴賓。（新華社）

中國國家主席習近平 昨天在北京為前來參加冬奧的外國領袖舉辦午宴，在因新冠肺炎而沒有客人的兩年後，開始了一場外交馬拉松；習連續會見前來參加北京冬奧 開幕式的埃及等九國元首、王儲，以及聯合國秘書長古特雷斯，他與各國領袖圍繞在一帶一路 、疫苗與油氣等合作項目商議，多國對一中政策表態，各國感謝中國在疫情期間的協助。

法媒報導，在北京冬奧會（2月4日至20日）召開之際，約有20位領導人前往中國，根據官方圖片顯示，外國客人的桌子被安排在一個巨大的長方空間。中間是鮮花和一個奧運場館的模型。水晶吊燈和紅燈籠主導着這個巨大的接待大廳，宴會有一個樂隊現場助興。

冬奧國宴迎賓，習近平（中）與夫人彭麗媛和各國來賓合影。（新華社）

但以美國為首的幾個西方國家決定不參加北京奧運會，他們譴責中國侵犯新疆人權行為。在沒有聲稱抵制北京冬奧會的情況下，許多國家也以新冠病毒大流行病的理由而避免派遣國家元首到北京。

法媒分析，在沒有相關西方賓客頭條新聞的情況下，中國政府正在用一份其他國家友好的領導人的名單作為彌補，其中一些國家領導人不乏也受到華盛頓批評或人權方面受指責。

新華社報導，習近平與夫人彭麗媛中午在北京人民會堂舉行國宴歡迎來京參加冬奧的各國國賓。埃及總統塞西指出，「一帶一路」倡議有力推動了埃及經濟建設，埃方始終支持中方在核心利益和重大關切問題上的立場，願做中國真正的好朋友。

塞爾維亞總統武契奇在會見時向習近平表示，塞方在涉台等中國核心利益問題上，堅定與中國人民站在一起。

哈薩克總統托卡葉夫與習近平會談時表示，在涉及中方核心利益問題上，哈方會給予中方堅定支持，不會受外部勢力挑撥離間的影響和干擾。

土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫則說，土方願同中方挖掘潛力，加快推進中亞－中國天然氣管道Ｄ線建設等重要合作。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫表示，烏方感謝中方在烏方抗疫困難時刻提供無私寶貴幫助，烏方會堅定奉行一個中國政策。

塔吉克總統拉赫蒙說，塔方願積極參與共建「一帶一路」合作，塔中友好合作關係過去、現在、將來都是塔吉克最優先外交方向。

厄瓜多總統拉索表示，在厄方抗擊新冠肺炎疫情最困難時刻中方向厄瓜多人民伸出援手，厄一半的疫苗都來自中國。

阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲穆罕默德說，中國是他的第二故鄉，阿方將加強對華關係置於阿聯酋外交最優先位置。卡達埃米爾泰米姆說，卡方將繼續堅定支持中方維護自身主權、安全。

埃及、塞爾維亞、哈薩克等國總統均表示，期待疫情過後習近平能儘快對各國進行國是訪問。聯合國秘書長古特雷斯則感謝中國向世界提供廿億劑新冠疫苗。