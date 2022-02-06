譚德塞見到了李克強 雙方續追新冠病毒源頭

國務院總理李克強（右）2月5日上午，會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（新華社）

國務院總理李克強 昨會見世界衛生組織秘書長譚德塞 ，譚德塞表示，與李克強討論了新冠病毒疫情，特別提及對新冠病毒溯源的調查，雙方將「加強合作」。

新華社報導，李克強歡迎譚德塞出席冬奧會開幕式，讚賞世衛組織對冬奧的支持。李克強表示，兩年前，譚德塞在中國抗擊新冠肺炎 疫情最困難的時候訪華，展現了對中國的支持。

另據法廣引述法新社報導說，譚德塞他已經與中國總理李克強會面，討論新冠病毒疫情，還討論加強合作的必要性，以發現基於科學和有證據的病毒起源。報導說，目前對新冠肺炎病毒起源的調查陷入僵局。

這是自2020年1月以來，世衛組織負責人首次訪問中國，在武漢市發現首批新冠病毒患者後的幾周，譚德塞曾前往中國。

據報導，世衛組織的國際專家曾於2021年1月訪問武漢，稱與中國同行合作，以確定病毒的來源。同年3月公開的一項聯合調查中，他們認為該病毒「極不可能」來自實驗室，而傾向於動物自然傳染的可能性。但譚德塞之後批評北京沒有分享關於病毒的原始數據 ，是造成追蹤新冠病毒來源的一個問題。

而冬奧4日開幕當天，中國本土新冠肺炎確診病例也降至個位數，為近兩個多月來首見。據國家衛健委通報，4日新增新冠肺炎確診病例27例。其中境外輸入病例18例，本土病例9例。當天本土病例分別為：廣東6例，其中深圳2例、惠州2例、雲浮2例；天津2例，均在河北區；北京1例，在豐台區。