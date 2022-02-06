北京成首座雙奧之城 美媒：中國今非昔比 諸位要適應

北京成為史上首座雙奧之城,展示中國對外界的影響力；圖為中國隊入場。（美聯社）

2022北京冬奧 會在各項熱鬧的演出中揭幕，部分外媒仍冷眼以待。華爾街日報報導指出，北京2008年夏季奧運 會是中國對世界敞開懷抱的歡迎，而2022年的北京冬奧會則展示了中國的影響力和威望；這次冬奧會帶有更強烈的慶祝勝利意味，中國對外釋放的信息是：「中國今非昔比，諸位要適應。」

報導指出，一個樂觀的中國試圖在2008年北京夏季奧運會期間讓世界為之震驚，而且做到了；當時，中國經濟蓬勃發展，與全球各國的關係大體友好，舉辦奧運會的時機幾乎完美，中國贏得了讚譽，金牌數也位居各國榜首。

冬奧開幕式上的中國國旗升旗儀式。（美聯社）

而作為2022北京冬奧會的東道主，中國現在是一個公認的超級大國，對尋求全球認可的興趣已經降低，不過得到認可的可能性也大幅降低了。這一次，中國與主要貿易夥伴在人權問題上存在分歧，美國及其親密盟友沒有派官員參加北京冬奧會，以此對中國領導人習近平的威權統治發出抗議；這一次，沒有人認為奧運會改變中國。

報導引述華盛頓諮詢公司China Strategies Group風險諮詢總裁Christopher Johnson說，「這將是新時代的奧運會」，「無論是設計還是基調上，這次冬奧會都將帶有更強烈的慶祝勝利的意味。」他說，中國對外釋放的信息是：「中國來了，諸位要適應。」

法國里昂商學院體育產業專家Simon Chadwick表示，中國的目標是「不僅要自我感覺良好，還要展示實力、威望和主導地位」。

北京正式成為全球首座舉辦過夏季奧運與冬季奧運的「雙奧」城市，數以千計受邀觀眾苦等數小時，只為參加北京冬奧開幕式。這屆冬奧開幕式和2008年北京奧運一樣由中國知名導演張藝謀指揮，也同樣在公安 嚴密戒備的「鳥巢」體育場登場，感覺與2008年似曾相識，但許多人提到興奮感不如當年。

中國為舉辦2008年奧運會花費400多億美元，為中國擴大在國際事務中的影響力奠定了基礎，使。如今中國經濟的體量是2008年的三倍，官方為北京冬奧會編制的預算只有19億美元，外企在中國掙錢也沒那麼容易了，擔心自家企業會冒犯中國政府。