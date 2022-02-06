我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

北京成首座雙奧之城 美媒：中國今非昔比 諸位要適應

中國新聞組／北京6日電
北京成為史上首座雙奧之城,展示中國對外界的影響力；圖為中國隊入場。（美聯社）
北京成為史上首座雙奧之城,展示中國對外界的影響力；圖為中國隊入場。（美聯社）

2022北京冬奧會在各項熱鬧的演出中揭幕，部分外媒仍冷眼以待。華爾街日報報導指出，北京2008年夏季奧運會是中國對世界敞開懷抱的歡迎，而2022年的北京冬奧會則展示了中國的影響力和威望；這次冬奧會帶有更強烈的慶祝勝利意味，中國對外釋放的信息是：「中國今非昔比，諸位要適應。」

報導指出，一個樂觀的中國試圖在2008年北京夏季奧運會期間讓世界為之震驚，而且做到了；當時，中國經濟蓬勃發展，與全球各國的關係大體友好，舉辦奧運會的時機幾乎完美，中國贏得了讚譽，金牌數也位居各國榜首。

冬奧開幕式上的中國國旗升旗儀式。（美聯社）
冬奧開幕式上的中國國旗升旗儀式。（美聯社）

而作為2022北京冬奧會的東道主，中國現在是一個公認的超級大國，對尋求全球認可的興趣已經降低，不過得到認可的可能性也大幅降低了。這一次，中國與主要貿易夥伴在人權問題上存在分歧，美國及其親密盟友沒有派官員參加北京冬奧會，以此對中國領導人習近平的威權統治發出抗議；這一次，沒有人認為奧運會改變中國。

報導引述華盛頓諮詢公司China Strategies Group風險諮詢總裁Christopher Johnson說，「這將是新時代的奧運會」，「無論是設計還是基調上，這次冬奧會都將帶有更強烈的慶祝勝利的意味。」他說，中國對外釋放的信息是：「中國來了，諸位要適應。」

法國里昂商學院體育產業專家Simon Chadwick表示，中國的目標是「不僅要自我感覺良好，還要展示實力、威望和主導地位」。

北京正式成為全球首座舉辦過夏季奧運與冬季奧運的「雙奧」城市，數以千計受邀觀眾苦等數小時，只為參加北京冬奧開幕式。這屆冬奧開幕式和2008年北京奧運一樣由中國知名導演張藝謀指揮，也同樣在公安嚴密戒備的「鳥巢」體育場登場，感覺與2008年似曾相識，但許多人提到興奮感不如當年。

中國為舉辦2008年奧運會花費400多億美元，為中國擴大在國際事務中的影響力奠定了基礎，使。如今中國經濟的體量是2008年的三倍，官方為北京冬奧會編制的預算只有19億美元，外企在中國掙錢也沒那麼容易了，擔心自家企業會冒犯中國政府。

北京冬奧 奧運 公安

上一則

首金隊伍「不平凡的4年」 任子威語塞、范可新大哭

下一則

曾被評天賦一般… 武大靖戰勝腰傷奪金 淚崩喊「解氣」

延伸閱讀

半山滑雪板「三連冠」肖恩懷特 北京冬奧會後退休

半山滑雪板「三連冠」肖恩懷特 北京冬奧會後退休
汪洋會見洪秀柱 重申一中原則與九二共識

汪洋會見洪秀柱 重申一中原則與九二共識
冬奧／閉幕式將串聯2008京奧 張藝謀：籌備已開始了

冬奧／閉幕式將串聯2008京奧 張藝謀：籌備已開始了
冬奧首金出爐 挪威一馬當先 越野滑雪奪冠

冬奧首金出爐 挪威一馬當先 越野滑雪奪冠

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理