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拜登延長太陽能板關稅 中方：扭曲新能源產品貿易秩序

記者黃雅慧／即時報導
美國總統拜登宣布再延長對進口太陽能板徵收關稅四年。圖為太陽能板。（路透）
美國總統拜登宣布再延長對進口太陽能板徵收關稅四年。圖為太陽能板。（路透）

美國總統拜登於4日宣布延長川普時期的進口太陽能板關稅四年，對此，中國商務部5日表示，美國該舉不僅無助美國內部產業健康發展，還扭曲了太陽能作為新能源產品正常的國際貿易秩序，並呼籲美國採取切實行動共同應對氣候變化與維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

川普政府為了保護美國太陽能產業並促進製造業回流，因此於2018年開始啟動為期四年的「201條款」，對進口太陽能組件（包括晶矽光伏電池、元件和交流/集成元件等）徵收30%的關稅，並在之後的2019年、2020年和2021年關稅稅率遞減設定為25%、20%和15%。

而在2022年將屆到期的今日，拜登決定再延長該政策，同時華府也放寬了部分條款，對於在美國大型項目中占主導地位的雙面太陽能板可免除關稅。

對於拜登的決定，中商務部貿易救濟調查局負責人於5日回應，此次美國政府不顧國內外相關方強烈反對，執意延長201措施，不僅無助於美國內產業健康發展，還扭曲了太陽能作為新能源產品正常的國際貿易秩序。

商務部還提到，太陽能產品是重要的清潔能源產品，其日益廣泛的應用有助於有效應對氣候變化，對實現各國溫室氣體減排目標具有重要意義。中國官方並呼籲，「希望美國採取切實行動共同應對氣候變化，推動全球自由貿易，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，為新能源產品的自由貿易提供便利，為全球發展溫室氣體低排放經濟、增進全人類共同福祉做出貢獻。」

事實上，中國是全球最主要的太陽能板生產基地，而美國的太陽能板也以中國製造為大宗。因此2018年，川普對太陽能組件徵收關稅時，中國官方曾對世界貿易組織（WTO）提出四項控訴，認為美國違反全球貿易規則，不過全遭到WTO爭端仲裁小組駁回。

關稅 拜登 商務部

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