「中企助俄將懲」 中國網友諷美國虛張聲勢

美國國務院發言人普萊斯表示，如果中企決定在美國因烏克蘭 問題制裁俄羅斯 的情況下與俄羅斯合作，將面臨經濟懲罰。中國網友表示，「美國又在虛張聲勢了」。也有網友認為，美國不顧及別國利益，是典型的「雙面派」。

「美國警告中國不要幫助俄羅斯」，「今日俄羅斯」（RT）4日以此為題報導。在3日的新聞發布會上，普萊斯聲稱，「如果我們看到包括中國在內的外國公司竭力減輕美國（對俄羅斯）出口管制等措施的效果，幫助（俄羅斯）逃避或者繞過這些行動，美國擁有一系列可以動用的工具。」

路透稱，普萊斯說，俄羅斯應該知道，與中國建立更密切的關係並不能彌補因入侵烏克蘭而造成的後果。

普萊斯的這番言論引發外界關注，不過大部分中國網友似乎並不買賬。

環球網報導，有網友稱，「華盛頓真的打算進軍寫段子界了嗎？聽起來是啊。美國祇生產武器，而中國生產美國每天使用的大部分東西。他們是不是真的在暗示要切斷供給整個國家和大部分歐洲國家的供應鏈？那是個笑話。」

也有網友表示，「笑了。美國警告中國？美國算什麼，可以命令其他主權國家與其他國家保持良好關係？中國警告美國，台灣是其領土。美國仍然向台灣出售價值數十億美元的武器。派遣士兵訓練台灣士兵……那是什麼？偽善？是的，當然是這樣。永遠不要相信美國政府。它們是雙面派。」

還有網友說，「美國又在虛張聲勢了。是時候揭穿他們的虛張聲勢了。還記得他們說阿富汗 軍隊裝備精良，訓練有素，將對抗塔利班嗎？結果不到一周（阿富汗軍隊）就潰敗了。這就是今天的『美國製造』。」