我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

「中企助俄將懲」 中國網友諷美國虛張聲勢

中國新聞組／北京5日電

美國國務院發言人普萊斯表示，如果中企決定在美國因烏克蘭問題制裁俄羅斯的情況下與俄羅斯合作，將面臨經濟懲罰。中國網友表示，「美國又在虛張聲勢了」。也有網友認為，美國不顧及別國利益，是典型的「雙面派」。

「美國警告中國不要幫助俄羅斯」，「今日俄羅斯」（RT）4日以此為題報導。在3日的新聞發布會上，普萊斯聲稱，「如果我們看到包括中國在內的外國公司竭力減輕美國（對俄羅斯）出口管制等措施的效果，幫助（俄羅斯）逃避或者繞過這些行動，美國擁有一系列可以動用的工具。」

路透稱，普萊斯說，俄羅斯應該知道，與中國建立更密切的關係並不能彌補因入侵烏克蘭而造成的後果。

普萊斯的這番言論引發外界關注，不過大部分中國網友似乎並不買賬。

環球網報導，有網友稱，「華盛頓真的打算進軍寫段子界了嗎？聽起來是啊。美國祇生產武器，而中國生產美國每天使用的大部分東西。他們是不是真的在暗示要切斷供給整個國家和大部分歐洲國家的供應鏈？那是個笑話。」

也有網友表示，「笑了。美國警告中國？美國算什麼，可以命令其他主權國家與其他國家保持良好關係？中國警告美國，台灣是其領土。美國仍然向台灣出售價值數十億美元的武器。派遣士兵訓練台灣士兵……那是什麼？偽善？是的，當然是這樣。永遠不要相信美國政府。它們是雙面派。」

還有網友說，「美國又在虛張聲勢了。是時候揭穿他們的虛張聲勢了。還記得他們說阿富汗軍隊裝備精良，訓練有素，將對抗塔利班嗎？結果不到一周（阿富汗軍隊）就潰敗了。這就是今天的『美國製造』。」

俄羅斯 阿富汗 烏克蘭

上一則

虎頭帽、雪花中國結、限定口罩…盤點北京冬奧特色周邊

下一則

布林肯將訪澳洲 中國是重要議題

延伸閱讀

力挺俄羅斯對抗西方制裁 中國加大採購俄原油、天然氣

力挺俄羅斯對抗西方制裁 中國加大採購俄原油、天然氣
眾院通過美國競爭法 籲啟動「台灣代表處」更名協商

眾院通過美國競爭法 籲啟動「台灣代表處」更名協商
中俄元首第38次會晤 聯手對抗美帝外 習近平有何盤算？

中俄元首第38次會晤 聯手對抗美帝外 習近平有何盤算？
傳多國選手將杯葛冬奧開幕式 美：美選手有權表達意見

傳多國選手將杯葛冬奧開幕式 美：美選手有權表達意見

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電