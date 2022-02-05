布林肯將訪澳洲 中國是重要議題

美國國務卿布林肯 即將出訪澳洲 、斐濟，很顯然中國將是重要議題。

美國之音報導，美國國務院4日宣布，布林肯將於下周前往澳洲參加四方安全機制（QUAD）部長級會議，以推進海上安全和網路安全等問題上的合作。

四方安全機制指的是澳洲、印度、日本和美國四國進行的安全對話。

據報導，布林肯2月9日至12日對澳洲的訪問將是他繼去年9月簽署澳洲、英國和美國的夥伴協議後首次訪澳。澳英美三邊夥伴協議（AUKUS）包括一項為不是七國集團成員國的澳洲建造核動力潛艇的交易，以加強對中國在印度-太平洋地區軍事擴張的威懾。

中國已經對四方安全機制和澳英美三邊夥伴協議表示了謹慎。美國總統拜登去年9月主持四方對話機制的領導人峰會時，中國外交部發言人趙立堅當時說，任何區域合作框架「都不應針對任何第三方」。

報導稱，在斐濟，布林肯將會見太平洋島國領導人，討論氣候危機以及進一步推動「共同致力於太平洋的民主、區域團結和繁榮」的方式。這將是美國國務卿自1985年以來首次訪問斐濟。

2月12日，布林肯將在夏威夷的檀香山與日本外相林芳正和南韓外長鄭義溶舉行韓美日三邊外長會議，如何解決北韓的核武器與導彈威脅問題是這次會議的主要議題。