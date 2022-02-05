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克宮：習近平提2500億美元貿易額

中國新聞組╱北京5日電
中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭4日舉行「習普會」，中俄雙方將強化能源戰略夥伴關係。圖為拉脫維亞貯存天然氣的管線設施。（路透資料照片）
中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭4日舉行「習普會」，中俄雙方將強化能源戰略夥伴關係。圖為拉脫維亞貯存天然氣的管線設施。（路透資料照片）

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭4日舉行「習普會」，會後發表中俄聯合公報，強調「中俄雙方將強化能源戰略夥伴關係，穩步推進油氣合作項目。」習普會上並促成超過15項協議簽署，其中以1億噸供油和再提高天然氣出口量25%的油氣協議備受關注。克里姆林宮透露，習近平提出雙邊貿易額達到2500億美元的新目標。

習近平和普亭在冬奧開幕儀式前，在北京釣魚台國賓館進行會談，這也是兩國元首兩年多來首次線下會晤。

據新華社報導，會談提到中俄雙方將強化能源戰略夥伴關係，穩步推進油氣合作大項目，加強能源領域重大技術聯合創新攻關，拓展新能源合作，支持彼此保障能源安全，推進完善全球能源治理體系。

而在習近平與普亭會面同時，俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）4日發布聲明稱，俄氣公司與中石油新簽一份天然氣長期供應協議，將對中國天然氣出口量提高25%，由每年100億立方米增至480億立方米，增加的天然氣將通過遠東天然氣管道運輸。

陪同普亭出訪的俄羅斯總統助理尤里·烏沙科夫之前對外表示，俄羅斯正在研究通過蒙古國修建一條通往中國的新天然氣管道的可能性，這一項目是被俄羅斯稱為「西伯利亞力量-2」的天然氣管道，計畫經由蒙古國的大口徑管道，每年把500億立方公尺的俄天然氣輸送到中國。

俄羅斯石油公司也於4日發布聲明稱，俄羅斯石油公司和中國石油天然氣集團（CNPC）簽署過境哈薩克向中國供應1億噸石油的協議，協議期為十年。

新華社也列出兩方簽署的15項合作文件，包括反壟斷執法和競爭政策領域的合作協定、中俄外交部2022年磋商計畫、遠東天然氣購銷協議、信息化和數字化領域合作協議等。

據香港01報導，克里姆林宮發言人培斯科夫表示，習近平在會上提出中俄雙邊貿易額達到2500億美元的新目標。2021年中俄貿易額超過1400億美元，之前的目標是在2024年達到2000億美元。

佩斯科夫表示，此目標對中國來說並不多，但對俄羅斯是非常雄心勃勃的目標，他指若考慮目前雙邊關係發展的走勢，這目標完全是可實現的。

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