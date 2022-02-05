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中俄聯合聲明 法媒：習普會展現聯合抗美 時機太巧

中國新聞組／北京5日電
習近平（右）4日在北京會見普亭（左），這是兩人兩年來首度面對面會談。（路透）
習近平（右）4日在北京會見普亭（左），這是兩人兩年來首度面對面會談。（路透）

中國國家主席習近平4日在北京與俄羅斯總統普亭會談，會後雙方發表聯合聲明，俄羅斯重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分。法國媒體稱中俄領導人會面可以說是形成一個無可置疑的「強大軸心」。

法廣網引述西部法蘭西日報（Ouest France）刊文揣摩普亭軟硬兼施的「戰術」。西部法蘭西日報開篇寫道：普亭面對習近平面帶笑容；與白俄羅斯部隊實戰演習，並在烏克蘭邊境陳兵10萬。文章表示：普亭左手的烙鐵放在大兵壓境的火上；右手的烙鐵放在外交的火上。

西部法蘭西日報在題為「與中國達成協議，與馬克宏會面……普亭的外交手段隱藏著什麼？」的文章中表示，停止北約東擴，獲得安全保障，這是普亭幾個星期以來一直想達到的目的。文章表示，利用冬季奧運的機會，習近平4日下午在北京釣魚台國賓館與普亭舉行會談，雙方都有收穫。

西部法蘭西日報表示，2月4日普亭參加北京冬奧開幕儀式之際，獲得北京大力支持。兩年來，由於新冠大流行，習近平沒有「接待」過別的領導人。此次的兩人會面象徵性大，它是在展現中俄緊密聯合起來對抗華盛頓。時機可以說是巧得不能再巧了。

中俄聯合聲明提到，中俄對美國、英國、澳洲建立「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）特別是在核動力潛艇等涉及戰略穩定領域開展合作表示嚴重關切，認為上述行為同保障亞太地區安全與可持續發展的目標相悖，加劇地區軍備競賽危險，構成嚴重核擴散風險。

聯合聲明表示，中俄雙方強烈譴責類似行為，敦促AUKUS成員國嚴格履行防止核、導彈擴散義務，維護地區和平穩定與發展。

另據路透專欄作家艾普斯（Peter Apps）文章指出，美國先前在聯合國安全理事會發起烏克蘭問題辯論，與俄國劍拔弩張，而中國毫無猶豫地站在俄國這一邊。中俄雙方都把北京冬奧視為進一步攜手的機會，共同抵禦對北京冬奧發起外交抵制的西方國家與其他敵手。

文章稱，雖然莫斯科顯然希望獲得北京承諾大力支持，但仍不清楚中國會多強力實現俄方的願望。中國雖是烏克蘭的最大投資者，但北京顯然把目前莫斯科與基輔交惡，視為自身與美國對抗的投影。

北京冬奧 普亭 習近平

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