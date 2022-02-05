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美國務院官員：中俄聯合聲明 兩國關係越發密切

記者張文馨／華盛頓報導
藉由北京冬奧，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行兩人在疫情爆發後的首度面對面會談。（新華社）
藉由北京冬奧，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行兩人在疫情爆發後的首度面對面會談。（新華社）

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭4日在北京會談，會後發表聯合聲明，包含俄羅斯堅持的反北約擴張，也納入中國大陸的「一個中國」原則，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨；美方官員解讀，兩國關係越發密切。

普亭4日下午飛抵北京，與習近平會談，並參加冬奧開幕式；新華社報導，會談氣氛友好熱烈，雙方就中俄關係與國際戰略安全穩定的一系列重大議題交換意見，會後發表「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」，並簽署一系列重點領域合作文件。

聲明並未提及烏克蘭，但「反北約擴張」清楚劍指烏克蘭、美國與北約。

聯合聲明表示，反對北約持續擴張，呼籲北約揚棄意識形態的冷戰思維，尊重他國主權、安全與利益；嚴重關切美英澳合作打造核動力潛艦，稱這將加劇區域軍備競賽，構成核擴散風險；以及高度警戒美國印太戰略對區域和平與穩定帶來的負面影響。

台灣在聯合聲明自成一段，俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。

路透報導，中俄在冬奧開幕之際公開宣示「兩國友好沒有止境、合作沒有禁區」的夥伴關係，相互支持其在烏克蘭僵局和台灣議題上的立場，承諾合作對抗西方國家。

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）4日在一場背景簡報會答覆記者詢問表示，聲明反映兩國關係越發密切。

康達表示，中俄領導人此次會談，應給中國大陸一個機會，鼓勵俄羅斯採取外交手段降低對烏克蘭緊張情勢，這是國際社會對負責任大國的期待。

康達呼籲中國與美國等國際盟友立場一致，阻止俄羅斯侵略；他說，若俄羅斯侵略烏克蘭，中方視而不見，就表示中國願意容忍默認俄國的侵略作為，即便這會讓北京難堪，破壞歐洲穩定，並危及全球和平和經濟穩定。

康達說，美國聚焦與盟友夥伴合作，將在俄羅斯侵略烏克蘭時果斷回應。

至於台灣，康達表示，美國的對台政策清晰持久，美國的「一個中國」政策基於台灣關係法、美中三聯合公報與對台六項保證，美國致力於維持台海和平穩定，也會保持政策一貫持續。

俄羅斯 烏克蘭 北京

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