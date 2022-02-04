我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

北京冬奧／開幕式文字轉播看這裡

中俄元首第38次會晤 聯手對抗美帝外 習近平有何盤算？

編譯張佑生╱即時報導
2月4日下午，中國國家主席習近平（右）在北京釣魚臺國賓館同俄羅斯總統普亭舉行會談。新華社
2月4日下午，中國國家主席習近平（右）在北京釣魚臺國賓館同俄羅斯總統普亭舉行會談。新華社

俄國總統普亭與中國國家主席習近平兩大強人之間的第38次會晤，4日下午在北京釣魚臺國賓館登場。

在中國官方媒體新華社本星期早些時候發表的一封信中，普亭抨擊美國主導的外交抵制，並哀嘆「某些國家為了自己的私利將體育政治化。」普亭在信中還宣布，俄羅斯和中國之間的伙伴關係進入了「新紀元」。

俄羅斯和中國長期以來在聯合國安理會攜手阻止美國的立場。美國、俄羅斯和中國都是具有否決權的常任理事國。

最近，中國和俄羅斯在烏克蘭議題上找到了共同點。中國外交部最近發表的一份聲明提到俄羅斯「合法的安全關切」，並且呼籲要結束「冷戰思維」，這顯然指的是美國的外交政策。

美國之音報導，美國卡內基國際和平基金會亞太研究副總裁方艾文(Evan Feigenbaum) 說，「中國人越來越接近俄羅斯的立場。」

這是中國的重大轉變。方艾文在一次線上論壇中說，俄羅斯2008年入侵喬治亞，2014年入侵克里米亞時，中國當時「還沒有那麼傾向於跟俄羅斯的伙伴關係。」

方艾文說：「與六、七年前相比，中俄現在的伙伴關係，對美國人來說，不管是國防規劃者還是戰略思想家，已大不相同。」

「中國現在陷入外交僵局」，華府智庫布魯金斯研究院東亞政策研究中心資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說，「中國將面臨烏克蘭衝突帶來的困難和不受歡迎的動盪，但與此同時，中國想保持跟俄羅斯牢固的關係，不想給美國任何好處」。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

下一則

爺奶備十多萬紅包 子孫每人8000…網友：還缺晚輩嗎？

延伸閱讀

北京將成雙奧之城 習近平：中國準備辦好簡約冬奧

北京將成雙奧之城 習近平：中國準備辦好簡約冬奧
阿根廷總統會俄羅斯總統普亭 深化戰略夥伴關係

阿根廷總統會俄羅斯總統普亭 深化戰略夥伴關係
北京冬奧開幕 習普會登場 中俄聯手抗美意味濃

北京冬奧開幕 習普會登場 中俄聯手抗美意味濃
普亭冬奧會習近平 美重申歐洲不穩將影響中利益

普亭冬奧會習近平 美重申歐洲不穩將影響中利益

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村