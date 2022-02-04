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美議員又使招 提案要求美國出生大熊貓不能歸還中國

中國新聞組／北京4日電
美國眾議員提案，在美國出生的大熊貓應留在美國。圖為在華盛頓國家動物園出生的大熊貓寶寶「泰山」。(路透資料照片)
美國眾議員提案，在美國出生的大熊貓應留在美國。圖為在華盛頓國家動物園出生的大熊貓寶寶「泰山」。(路透資料照片)

美國眾議院共和黨議員計畫提出法律修正案，企圖將在美國出生的大熊貓留在美國，而非歸還中國。

澎湃新聞引述福克斯新聞2月2日報導，南卡羅來納州的眾議院共和黨議員南西·梅斯（Nancy Mace）1日在一份聲明中聲稱，「出生在美國的大熊貓應該留在美國。」梅斯的目標是將修正案納入「美國競爭法」，該法案旨在幫助美國在科學技術領域領先於競爭對手。

梅斯所提修正案的目的，都是要打擊中國的「大熊貓外交」，即北京當局將貓熊送到國外，以獲得政治利益的行為。

目前，美國有三個動物園擁有從中國租借的大熊貓：美國國家動物園、亞特蘭大動物園和孟菲斯動物園。

2021年2月19日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，目前，中國與18個國家的22個動物園開展大熊貓保護合作研究，這些保護合作研究促進了中外在瀕危物種保護領域的學術交流，提升了保護科研水平，強化了物種保護。

據新華社此前報導，在1982年以前，中國的大熊貓都是以「國禮」身分出國，以表達善意、增進友誼。但後來，中國出於對大熊貓的保護和對物種繁衍的長遠考慮，停止向外贈送大熊貓。中國野生動物保護協會與國際動物保護機構等經過研究，達成了一項沿用至今的協議：中國送一對健康、有繁殖能力的大熊貓出國，進行為期十年的合作研究，以期能更好地照顧海外的大熊貓，保護這個種族。而今，中國「留洋」大熊貓都屬於租借。根據中國租借大熊貓的相關規定，在海外出生的大熊貓，須在四年之內送回中國。

2017年，新華社曾發文駁斥BBC等外媒就中國向外租借熊貓的報導斷掌取義、刻意扭曲。 BBC等外媒質疑中國「壟斷」大熊貓，比如：在租借地出生的大熊貓幼崽屬中國財產，須送返中國。新華社指出，根據租約，外國完全有權利續租熊貓幼崽，而許多國家正是考慮到撫養幼崽成本高因此主動放棄續約的，並不是在中國的「強制要求」下做出的決定。更重要的是，熊貓寶寶在2歲後獨立，必須與父母分居，否則可能相互排斥。且在國外的大熊貓缺少熊貓族群，為了更好地繁衍，熊貓寶寶需要在成年後回國參與繁育計畫。

此外，北京冬奧會開幕在即，俄新社3日報導稱，莫斯科市長官網當天發布消息，莫斯科動物園工作人員給來自中國的大熊貓「丁丁」和「如意」擺放了五個相同的圓錐體，上面貼有參加冬奧會國家的國旗，讓牠們嗅聞選擇。而「丁丁」和「如意」最終預測，俄羅斯、中國、德國和美國將是北京冬奧會最終獎牌榜的領先者。

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