中印衝突軍官傳聖火 印度杯葛冬奧開閉幕 胡錫進：荒謬

北京冬奧聖火接力2日開跑，第二棒是被中央軍事委員會授予「衛國戍邊英雄團長」稱號的祁發寶。(取材自微博)

中國與印度 再生摩擦，這次是在北京冬奧 。印度對於中國安排曾參與邊界衝突的軍官傳遞聖火感到「遺憾」，決定不派外交官出席冬奧開幕和閉幕儀式，形同杯葛。

據中央紀委國家監委網站報導，北京冬奧聖火接力2日開跑，由短道速滑選手王濛擔任第一棒，第二棒是被中央軍事委員會授予「衛國戍邊英雄團長」稱號的祁發寶。

中央社指出，中國與印度於2020年6月在兩國邊境一帶的加勒萬河谷（Galwan Valley）發生流血衝突，當時任解放軍邊防團團長的祁發寶身受重傷，獲得表揚。

祁發寶擔任冬奧聖火傳遞手的消息，引起印度媒體廣泛報導，分析人士普遍認為這是針對印度的心理戰。

面對提問，印度外交部發言人巴奇（Arindam Bagchi）3日在例行記者會上回應：「中國選擇將奧運 會政治化之舉，令人遺憾。」巴奇說，印度駐北京外交使節將不會出席冬奧開幕和閉幕儀式。

報導指出，印度有一名滑雪選手參加北京冬奧。在此之前，印度並未追隨美國等多個民主國家的腳步，對北京冬奧進行外交抵制；印度去年11月在一份與俄、中、印三國外交部長聯合公報中，表態支持北京主辦冬季奧運和冬季帕運。如今，新德里不派官方代表參加開幕與閉幕儀式的決定，已形同杯葛。

對此，環球時報前總編輯胡錫進在微博發文指出，邊防英雄祁發寶參加冬奧會火炬傳遞，一些印度和西方媒體找茬，指責北京一方面反對將冬奧會政治化，自己卻「劫持奧運聖火，用於其民族主義宣傳」，這樣的指責真是荒謬透頂，「祁發寶是那場流血衝突的倖存者，他參加火炬傳遞，我看到的寓意是呼籲中印邊界和平，是呼籲世界和平。這有什麼不對？心不正，看什麼都是歪的。」

據公開報導，祁發寶1979年出生於甘肅武威，1997年入伍，畢業於烏魯木齊陸軍學院步兵指揮專業，歷任新疆軍區、蘭州軍區某邊防營營長，現任西部戰區某邊防團團長。從軍20餘載，他曾獲得「戍邊先進個人」、「百名優秀基層主官」、「崑崙衛士」、「中國青年五四獎章」等榮譽稱號，榮立二等功一次、三等功五次。

另方面，中國在加勒萬谷衝突的死傷人數，3日也再次成為印度媒體報導的熱點。印度軍方先前聲稱有20人在事件中喪生，但中方則未曾公布完整死傷數字。多家印度媒體3日引述澳洲報紙The Klaxon說，解放軍至少有38人在加勒萬河谷衝突期間因摸黑過河而跌入零度冰水之中喪生。