冬奧火炬接力 北京第1棒81歲速滑冠軍 姚明第19棒

北京冬奧會火炬2日在奧森公園傳遞，第一棒火炬手羅致煥（中）稱自己圓夢了。（新華社）

2022年北京冬奧 會4日開幕，火炬傳遞今日上午在北京奧林匹克森林公園內啟動，81歲老人羅致煥擔起第一棒火炬手重任，他表示自己「夢圓了！」

羅致煥曾以21歲之姿，在1963年日本 長野第57屆世界男子速滑錦標賽，以2分09秒02創造1500米世界紀錄，成為第一個獲得冬季項目世界冠軍的中國選手。50米後，羅致煥交棒給航天員景海鵬。

姚明第19棒:這火挺暖的

第19棒火炬手是中國籃球協會主席姚明，姚明展示出一貫的幽默表示，天雖然很冷，但心裡很溫暖，「有這冬天裡的一把火，挺暖的。」

第一棒火炬手羅致煥（前右）和景海鵬在火炬傳遞中。（ 新華社）

冬奧火炬傳遞從2月2日至4日，將有1200名火炬手在北京、延慶、張家口三個賽區進行火炬傳遞，包括11個閉環外的封閉傳遞區域和1個閉環內的獨立傳遞區域。北京賽區共設4個傳遞區域，延慶賽區共設2個傳遞區域，張家口賽區共設5個傳遞區域。其中，年齡最大的86歲、最小的14歲。

2日和3日的火炬傳遞結束後，還將舉行北京和張家口的城市晚間展示活動。

手持火炬關鍵技術系統項目的主要研發人員韓宗捷介紹，火炬採用氫燃料，火炬內置燃燒系統是一套氫燃料火炬燃燒系統。燃燒系統包含三部分：高壓儲氫容器、大減壓比供氫系統以及氫燃燒裝置。火炬耐攝氏零下40的低溫 、抗風、抗雨雪。