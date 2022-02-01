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中國隊冬奧派出男女「雙旗手」趙丹00後 高亭宇曾摘銅

中新社／北京2日電
速度滑冰運動員高亭宇(左)和鋼架雪車女將趙丹將擔任北京冬奧會中國代表團開幕式旗手。(取材自微博)
速度滑冰運動員高亭宇(左)和鋼架雪車女將趙丹將擔任北京冬奧會中國代表團開幕式旗手。(取材自微博)

北京冬奧會中國體育代表團開幕式旗手近日公布，為中國速度滑冰男運動員高亭宇和中國鋼架雪車女運動員趙丹。東京奧運上，朱婷和趙帥擔任中國代表團開幕式旗手，這次中國代表團再次選擇了男、女雙旗手。

出生於1997年的高亭宇是中國速度滑冰名將，他曾在平昌冬奧上獲得男子500米銅牌，成為首位在冬奧上奪得速度滑冰項目獎牌的中國男子運動員。本賽季他狀態出色，在世界杯分站賽上多次滑出34秒以內成績，還奪得波蘭站500米項目冠軍，這是他職業生涯首個世界杯分站賽冠軍。

高亭宇在微博表示，很榮幸能够成為北京冬奧中國體育代表團的旗手。「主場作戰本就是讓人極度興奮的一件事情，而旗手的身分則更能讓我充滿力量。這也是我一直夢寐以求的一個角色。我一定不會辜負這份信任，會爭取在賽場上展現出自己最好的一面。」

趙丹是一名00後小將，出生於2002年的她在2018年9月入選中國鋼架雪車隊。2020年在瑞士舉行的青奧會上，她獲得了第七名的成績，這是中國女子鋼架雪車首次登上冬青奧會賽場。本賽季她曾奪得洲際杯因斯布魯克站冠軍。北京冬奧會她將代表中國隊參加女子鋼架雪車比賽。

北京冬奧 運動員 東京奧運

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