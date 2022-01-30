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中媒控美利誘運動員「消極比賽」 美選手「被床征服」

中國新聞組／北京30日電
美國雪橇運動員薩默·布里徹被北京冬奧村的床征服了。（取材自環球網）
美國雪橇運動員薩默·布里徹被北京冬奧村的床征服了。（取材自環球網）

北京冬奧會開幕已進入倒數階段，中國官方媒體中國日報指控美國計畫誘使運動員消極比賽，以各種理由表達對中國的不滿，以此「蓄意干擾和破壞」北京冬奧會。報導指「美方承諾，對加入該計畫的運動員提供高額獎勵，並將調動全球資源保護選擇消極比賽的運動員的個人聲譽。」

美國之音報導，美國駐華大使館發言人在回復媒體相關查詢時表示，「我們過去沒有，現在沒有協調參與奧運會的全球運動。」發言人稱「美國運動員有權遵循奧林匹克精神和憲章自由表達言論，其中包括自由表達倡導人權。」發言人指中國「將繼續試圖誤導公眾，轉移人們對其惡劣人權記錄的關注。」

中國外交部針對媒體相關查詢則沒有置評。

中國日報引述消息人士報導，美國有關方面於近日制定計畫，欲誘使運動員在北京冬奧期間製造事端。該消息人士指出，這是美國反華勢力將體育運動政治化、蓄意干擾破壞北京冬奧會的又一例證，徹底暴露了美國反華勢力是北京冬奧會乃至國際奧林匹克事業的「麻煩製造者」。

除了中國日報大爆「美國陰謀」，另一中國媒體環球網則大爆「美國運動員被征服了」。環球網引述美國娛樂新聞網站eonline報導稱：「美國雪橇運動員薩默·布里徹（Summer Britcher）在抵達北京後想讓世界知道，北京冬奧村的床是世界上最好的。」環球網報導稱「北京冬奧會還沒開幕，人家就被咱們的床征服了」。

鳳凰網也對此下了注腳：「北京冬奧會還沒開幕，中國人用一張床就讓美國人服氣得不行，不知道開幕後，熱情好客的中國人還會給他們帶來什麼新的驚喜呢？」

北京冬奧 運動員 大使館

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