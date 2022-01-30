聯合國祕書長祝冬奧圓滿成功 聯大主席喊「如虎添翼」

北京冬奧即將登場，各國運動員積極備戰。圖為速度滑冰運動員29日在北京國家速滑館「冰絲帶」進行賽前訓練。 （中新社）

2022北京冬奧 會即將舉行，聯合國 祕書長古特雷斯發布影片力挺，祝福北京冬奧安全舉行並圓滿成功；第76屆聯合國大會主席阿卜杜拉·沙希德也讚賞中國政府為冬奧所做的準備，讓參賽運動員「如虎添翼」。中國官媒則嘲諷稱，北京冬奧如期開幕，使美國等反華政客「作秀式抵制」成為2022年最大的國際笑話。

來源：YouTube

另外媒也聚焦出席北京冬奧的普亭 和烏克蘭總統澤倫斯基是否會在北京會面。俄羅斯通訊社報導，受疫情限制影響，普亭除與中國國家主席習近平會談外，並無雙邊會晤計畫，但不排除普亭和烏克蘭總統在北京冬奧會面。

古特雷斯28日在聯合國微信公號發布的「新春致辭」影片中，先向中國人民拜年，並指喜迎虎年到來之際，老虎象徵著力量強大、生氣勃勃、勇氣十足、堅韌不拔、果敢無畏。這些都是人類今天面對前所未有之挑戰所需要的品質。

古特雷斯說，他堅信中國將繼續提供支持並開展合作，實現對和平與可持續未來的共同願景。他並表示自己即將出席北京冬奧會開幕式。「奧林匹克精神是人類團結的燈塔，我期待冬奧會安全舉行並圓滿成功。」

另央視新聞報導，第76屆聯合國大會主席阿卜杜拉·沙希德28日在中國常駐聯合國代表團舉辦的慶祝虎年春節暨北京冬奧會開幕視頻招待會上，讚賞中國政府為冬奧會所做出的承諾和堅持不懈的努力以及準備工作。「我期待看到令人難以置信、驚艷絢麗的開幕式，它必將捕捉到人類的精神之美、奧運藝術與歷史之美。」

沙希德並呼籲參賽運動員拋開分歧，展現奧林匹克的價值觀，向世界證明體育是促進和諧的有力工具。自己也將參加北京冬奧會火炬傳遞並觀看開幕式。

另中國官媒新華社昨天發表評論指出，三萬多全球各方來客，古特雷斯以及俄羅斯總統普亭等政要、外國元首也將出席。北京已萬事俱備，只等盛宴開席。 現在回過頭再來看某些西方反華政客近幾月來鼓譟的所謂「抵制」等的政治操弄，不僅是啪啪打臉，也成了2022年最大的國際笑話。