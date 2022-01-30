春節前夕 習近平慰問老幹部 張高麗、孟建柱也在列

習近平、汪洋、韓正29日等在北京人民大會堂同黨外人士歡聚一堂，共迎佳節。(新華社)

春節前夕，中央總書記習近平等中央領導人分別以電話等方式慰問或委託有關方面負責同志 慰問了前總書記江澤民、胡錦濤等老幹部。較受矚目的是，前政治局常委、國務院前副總理張高麗 也在名單之列，似乎並未受到早前「彭帥 事件」影響。另外，曾提拔重用孫力軍(涉貪已落馬)的中央政法委前書記孟建柱也在列。

新華社報導，慰問名單達百餘人。習近平等中央領導向老同志們致以誠摯的節日問候，衷心祝願老同志們新春愉快、健康長壽。

據報導，慰問老同志名單排首位的仍然是95歲高齡的江澤民；第二位是胡錦濤，第三位是朱鎔基。

報導說，老同志們對此表示感謝，並「高度評價以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民取得的彪炳史冊的偉大成就，對習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心表示衷心擁護」。

報導並稱，「老同志們希望全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，「為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥」。

此前遭中國網球女將彭帥發文指控被迫發生性關係並維持多年不倫戀的張高麗，也在慰問名單之中，排名第18。

彭帥去年11月2日在個人微博發表長文，公開曾與張高麗維持長達十多年的婚外情與不倫戀，甚至控訴曾被強迫與張高麗發生性關係，並稱張高麗的妻子也知情。但這篇文章很快就被刪除，彭帥也一度消失約兩周時間。

這起事件引發國際社會與體壇高度關注，彭帥之後雖曾數次出面澄清，這篇貼文遭到誤解，聲稱自己從來沒有指控任何人性侵，其在中國的行動也一直很自由。

但這些說法並未成功說服外界相信，彭帥是在自由意志下做出上述表示，國際女子網球協會去年12月2日就宣布，暫停所有在中國舉辦的賽事（包含香港）。

事件爆發後，一直沒有關於張高麗的任何公開訊息，直至29日，張高麗的名字才又出現在官方媒體的報導中。