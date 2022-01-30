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F-35C匿蹤戰機墜南海 美軍：「入水」照是真的

中國新聞組／北京30日電
美國海軍已證實，近日網傳F-35C墜落南海的照片和影像皆為真。F-35C降落失事後浮在海面。（截自Reddit）
美國海軍已證實，近日網傳F-35C墜落南海的照片和影像皆為真。F-35C降落失事後浮在海面。（截自Reddit）

美國一架F-35C匿蹤戰機24日在南海準備降落卡爾文森號航母時出意外落海，造成飛行員等七名美軍官兵受傷，隨後傳出美國和中國搶時間「海底撈」這架戰機殘骸。在中國外交部發言人趙立堅回應「我們對他們的飛機沒有興趣」後，社群媒體本周也流出戰機墜海照片和影片，美國第七艦隊已證實其真實性。

來源：YouTube

綜合外電消息，第七艦隊公共事務官希姆斯（Hayley Sims）說，經評估，媒體報導的照片和影片是在戰機墜海時，從卡爾文森號上拍攝的，正在對該事件進行調查。

一張於27日首次出現在Reddit論壇上的照片顯示，一架墜海的F-35C漂浮在南海上，駕駛艙門大開，彈射座椅也不見了。

此外，另一段在推特上瘋傳的18秒影片顯示，該架戰機在接近航母、準備降落時，擦撞航母的飛行甲板，在一聲「碰」的撞擊聲後，畫面中竄出濃濃白煙。

對此，美國第七艦隊發言人海軍上尉林哥（Nicholas Lingo）說，目前正深入調查這起事故發生原因，至於遭擦撞的航母，受損程度不大，船艦和聯隊都已恢復正常運作。至於墜海的戰機，林哥表示已經安排打撈作業，且「正在修復當中」。

另據環球時報報導，根據視頻顯示，F-35C撞擊甲板之前，畫面就被切斷了。一名不願具名的中國軍事專家表示，事故關鍵片段出現缺失，很可能是視頻發布者考慮信息敏感性而刻意刪減。

至於這架F-35C的落海原因，空軍專家傅前哨表示，「通過視頻無法看出F-35C的落點位置，如果戰機是靠近甲板後緣降落的話，著陸點的選擇就是錯誤的，如果是這樣的話，指揮官可能會讓戰機重新拉起來，但飛行員如果操作不及時，就可能會直接掉下去。」

傅前哨還認為，這起事故還有多種飛行員操作不當的可能，其中一種就是戰機著艦速度太快，超過起落架承受的強度，造成起落架折斷或者爆破。還有一種可能性就是航母的起伏太大，或是戰機著艦的姿態不對，出現單輪著艦的情況，造成起落架浮動過大，無法勾住攔阻索，結果導致嚴重的事故。

此外，通過流出的照片，傅前哨還判斷，戰機能飄到水上，這說明飛機不是一頭扎下去的，而是「平拍」掉下去的，或者保持稍微有點傾斜的姿態「拍」下去的，墜海時飛機的高度也較低，所以還能在水面上漂浮一下，然後再沉入海底。

「航空知識」雜誌主編王亞男則認為，F-35C發生墜海事故最大的可能就如外界廣泛猜測的那樣：戰機沒有勾上攔阻索，直接「拍」到了甲板上，戰機的起落架出現了損壞無法剎車的情況，高速滑行的戰機就像碰碰車一樣一路衝過跑道掉到海裡。

戰機隨後墜入南海。(取材自推特)
戰機隨後墜入南海。(取材自推特)

而另一個關鍵信息也揭示了另一種可能，「正常來講，戰機如果只是衝出甲板，不應該有很多甲板人員受傷，但這次卡爾文森號有多名人員受傷，這說明有些分析人士所猜測的，戰機勾上了攔阻索卻又鬆開了，導致攔阻索打傷正在靠近的地勤人員。」

F-35C墜海過程畫面曝光。(取材自推特)
F-35C墜海過程畫面曝光。(取材自推特)

社群媒體 趙立堅 推特

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