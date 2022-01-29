中國允聯合國專員訪新疆…前提「訪問應是友好的」

香港媒體報導，中國政府已同意聯合國人權事務高級專員巴舍萊於北京冬奧結束後訪問新疆。（新華社）

香港媒體報導，中國政府同意聯合國 人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）於冬奧會結束後訪問新疆 ，前提是這次訪問應是「友好的」，而非進行有罪推定式的所謂調查。

香港南華早報引述知情人士披露，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及巴舍萊最近與中國經過多輪討論後，中方終於同意在北京冬奧 結束後的上半年，接待巴舍萊訪問新疆。但北京的底線是聯合國難民署（UNHCR）不發表有關新疆報告，同時訪問應是友好、而非有罪推定式的調查。

另據媒體報導，聯合國人權事務高級專員辦公室發言人柯維爾（Rupert Colville）表示，關於新疆情勢報告發布時間表仍待定，指每一份報告都必須深入檢視，由於專家無法進入新疆地區，這讓情況變得更加複雜。柯維爾表示，關於聯合國人權事務高級專員巴舍萊今年上半年訪問新疆的討論正在進行中，訪問需確保能夠與民間社會在無人監督情況下舉行會議，以及與政府高層官員接觸。

柯維爾表示，巴舍萊訪問新疆必須「有意義，行動不受監控」。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上證實，早已邀請巴舍萊來訪，並稱訪問目的在於促進交流合作，「反對利用此事進行政治操弄」，但他並未正面回覆中方是否就巴舍萊訪疆設定前提。