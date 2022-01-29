趁冬奧拚外交 習近平出席開幕式、密集見外賓

北京冬奧即將於2月4日登場，圖為日前在國家體育場「鳥巢」舉行的開幕式綵排。 （新華社）

即將於2月4日登場的北京冬奧 ，將成為新冠肺炎疫情 爆發兩年來，中國最重要的一次「主場外交」活動。中國國家主席習近平 將於2月4日至6日出席冬奧開幕式，為前來出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。

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央視報導，將出席冬奧開幕式及相關活動的國際政要名單，包括：俄羅斯總統普亭、柬埔寨國王西哈莫尼、新加坡總統哈莉瑪，以及哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等中亞五國總統。此外還有埃及總統、波蘭總統、賽爾維亞總統、阿根廷總統、厄瓜多總統、蒙古國總理、巴基斯坦總理，以及沙國王儲穆罕默德、泰國公主詩琳通在內的多國王室成員。

根據央視公布的名單，將出席冬奧開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人至少32人。公安部長趙克志日前特別召開會議，要求嚴密落實各項要人警衞保安措施，確保冬奧開幕式安全順利。

即將登場的北京冬奧，將成為中國近兩年來最重要的「主場外交」活動。圖為27日晚間，旗手演練冬奧升旗儀式。（新華社）

新冠肺炎疫情2020年初爆發後，習近平已經兩年未曾踏出國門，基本也不與外國訪賓見面。而且基於安全考量，過去一段時間，外賓到訪中國，甚至都被安排在北京以外地區與中國官員會面或舉行會談。

不過，習近平本月25日已在北京釣魚台國賓館會見國際奧會主席巴赫。中國外交部新聞稿指出，習近平告訴巴赫，中國舉辦北京冬奧不僅得到中國人民的支持，也得到國際社會的支持。

但在美國號召下，英國、加拿大、澳洲、丹麥、立陶宛等國，已宣布「外交抵制」北京冬奧。奧地利、比利時、荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、瑞典等國則以疫情為由，宣布不派官員與會。