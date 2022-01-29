我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匹茲堡斷橋算「年輕」 早發現狀況差 凸顯基建危機

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

趁冬奧拚外交 習近平出席開幕式、密集見外賓

記者林則宏／北京29日電
北京冬奧即將於2月4日登場，圖為日前在國家體育場「鳥巢」舉行的開幕式綵排。 （新華社）
北京冬奧即將於2月4日登場，圖為日前在國家體育場「鳥巢」舉行的開幕式綵排。 （新華社）

即將於2月4日登場的北京冬奧，將成為新冠肺炎疫情爆發兩年來，中國最重要的一次「主場外交」活動。中國國家主席習近平將於2月4日至6日出席冬奧開幕式，為前來出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。

來源：YouTube

央視報導，將出席冬奧開幕式及相關活動的國際政要名單，包括：俄羅斯總統普亭、柬埔寨國王西哈莫尼、新加坡總統哈莉瑪，以及哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等中亞五國總統。此外還有埃及總統、波蘭總統、賽爾維亞總統、阿根廷總統、厄瓜多總統、蒙古國總理、巴基斯坦總理，以及沙國王儲穆罕默德、泰國公主詩琳通在內的多國王室成員。

根據央視公布的名單，將出席冬奧開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人至少32人。公安部長趙克志日前特別召開會議，要求嚴密落實各項要人警衞保安措施，確保冬奧開幕式安全順利。

即將登場的北京冬奧，將成為中國近兩年來最重要的「主場外交」活動。圖為27日晚間，...
即將登場的北京冬奧，將成為中國近兩年來最重要的「主場外交」活動。圖為27日晚間，旗手演練冬奧升旗儀式。（新華社）

新冠肺炎疫情2020年初爆發後，習近平已經兩年未曾踏出國門，基本也不與外國訪賓見面。而且基於安全考量，過去一段時間，外賓到訪中國，甚至都被安排在北京以外地區與中國官員會面或舉行會談。

不過，習近平本月25日已在北京釣魚台國賓館會見國際奧會主席巴赫。中國外交部新聞稿指出，習近平告訴巴赫，中國舉辦北京冬奧不僅得到中國人民的支持，也得到國際社會的支持。

但在美國號召下，英國、加拿大、澳洲、丹麥、立陶宛等國，已宣布「外交抵制」北京冬奧。奧地利、比利時、荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、瑞典等國則以疫情為由，宣布不派官員與會。

北京冬奧 習近平 疫情

上一則

「南巡講話」30周年 官媒集體冷待？美媒：彰顯習時代

下一則

習近平等中共領導慰問百餘位老幹部 張高麗也在列

延伸閱讀

冬奧外交 習近平2月4日至6日將與多國領袖舉行雙邊活動

冬奧外交 習近平2月4日至6日將與多國領袖舉行雙邊活動
習近平春節前考察 這次到山西

習近平春節前考察 這次到山西
短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？

短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？
習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧

習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
破產董事長姜元陳流浪街頭。（視頻截圖）

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

2022-01-22 07:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

2022-01-24 07:14

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運