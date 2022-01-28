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英媒：極音速武器專家叛逃 中國補破洞要花2年

中國新聞組／北京28日電
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

中央社引述英國每日快報報導，一名中國火箭科學家去年9月攜帶中國的極音速飛彈研發資訊向西方投誠，促使英美兩國相關防禦計畫加速進展，也使中國得花2年調整系統才能讓情資失效。

每日快報（Daily Express）引述情報界消息人士報導，投誠的科學家30多歲，原本替國有中國航空工業集團工作，協助開發能運載中國東風-17飛彈的中程極音速助推滑翔載具（boost-glide vehicle），射程可達2000英里（約3200公里）。

消息人士表示，這名科學家與中國較新的極音速飛彈投射系統有關聯，這套系統能讓飛彈先在太空環繞地球飛行，再利用紅外線導引（heat-seeking，又稱追熱）技術鎖定地面上任何目標進行攻擊。

報導指出，這名科學家並非出於政治意識形態向西方投誠，而是不滿未獲得升遷。他先於2021年9月底與英國在香港的情報人員接觸，表明自己持有關於中國極音速滑翔載具（HGV）的詳細資料，並尋求自己和妻兒獲得庇護。

俗稱軍情六處（MI6）的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service，SIS）接獲消息後，派員前往香港以確認情資真實性。美國中央情報局（CIA）也收到通知。這名科學家除了透露所知資訊，也成功將技術資料偷偷攜出。他和家人最後被安排先飛往美軍在德國的一個空軍基地，之後再經由英國輾轉抵達美國。

由於極音速武器飛行速度超過5馬赫，加上比起傳統彈道飛彈，這類武器的助推滑翔載具依循的彈道更難預測，因此要將它攔截十分困難。

根據美國國防部2020年發布的一份報告，美國極音速武器在2019年仍落後俄羅斯和中國。英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）則在本月初證實，英國也已加入極音速武器競賽。

英國 香港 極音速飛彈

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