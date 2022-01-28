F35戰機墜南海 中美比賽「海底撈」？

美國軍方一架F-35C艦載戰機日前在南海軍演時，撞上航母甲板墜海。（取材自環球網）

美國軍方一架F-35C艦載戰機日前在南海軍演時墜海，外媒報導稱，美國正和中國搶時間「海底撈」這架「藏有潛在重要情報」的戰機殘骸。中國外交部發言人趙立堅 昨天回應表示，這不是美國第一次在南海發生事故，「我們對他們的飛機沒有興趣」。

美國軍方25日證實，之前在著艦過程中「撞上航母甲板」的F-35C戰機墜入南海。而根據南海戰略態勢感知計畫26日發布信息，事件發生後，美國派出大量偵察機進入南海執行任務。美國第七艦隊稍後在一份聲明中表示，美國海軍正在採取措施打撈墜海的F-35C戰機。

環球網報導，由於事發南海，不少美英媒體立刻將F-35C和中國強行關聯，渲染中國可能會打撈失事的F-35C戰鬥機，並稱美國正和中國「搶時間海底撈」，主要是擔心這架1億美元的先進戰機祕密技術「可能落入敵人手中」。

報導引述美國有線電視新聞網（CNN）稱，中國肯定想了解這架墜毀的F-35C，並試圖利用潛艇和深潛器定位和調查它。英國 獨立報認為，美國擔憂中國會通過打撈F-35C殘骸而獲得先進的雷達和隱形技術。

每日郵報報導稱，若要避免戰機落入中國手中，美國海軍正面臨複雜的打撈行動。CNN稱，美國打撈船要10天到15天的航行時間才能抵達現場，而作業時間可能長達120天，這取決於F-35C落海海域的深度。

中國軍事專家張學峰表示，從美國第七艦隊的相關表述來看，這架墜落的F-35C戰機的狀態應和英國海軍此前墜落的F-35B相當，狀態比較完整。通常來說，這類比較完好的裝備，可能存在一些敵我識別器、密碼設備洩密風險。美國急著打撈F-35C，顯然是以己度人，生怕F-35C的敏感設備洩露。

資料顯示，南海平均水深4000米，而美國具備在這個深度打撈的技術裝備。

趙立堅昨天在外交部例行記者會中答覆記者對中方是否會搶在美方之前打撈這架戰機時表示，這已經不是美國第一次在南海發生事故，前一段有潛艇撞了山，他們還沒有說清楚，這次他們的航母艦載機又發生了事故，掉進了南海，「我們對他們的飛機沒有興趣。奉勸有關國家多做有利於地區和平穩定的事，而不是動輒在本地區炫耀武力」。