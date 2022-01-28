布林肯爆「餐桌菜單」說 中媒解讀「刀俎魚肉」

布林肯一句「如果你不在餐桌上，就可能會在菜單上」引發聯想。（取材自環球網）

美國國務卿布林肯 日前談及中美關係時一句「如果你不在餐桌上，就可能會在菜單上」，引來今年美中關係的對抗性恐將持續升級的解讀。對此，中國媒體評論員分析稱，布林肯此言透露美國對華政策的悲情意識；中美應放大格局，一起在廚房裡做出一桌子菜，而不是只想著「人為刀俎，我為魚肉」。

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外媒報導，布林肯24日在一次論壇談及美中關係時表示，美中關係「既競爭又合作」，但「對抗性成分越來越多」；美國需要在國際組織中發揮參與和領導作用，否則中國就會補上。他並在強調保持美國的領導力和參與度時引用了一句「老話」——「如果你不在餐桌上，就可能會在菜單上」，並強調「我們現在在談判桌上，並將繼續保持在談判桌上」。

直新聞引述評論員孫興傑對此分析指出，布林肯的那句話，換成中國的一句老話就是「人為刀俎，我為魚肉」。布林肯這句話透露了他自己以及美國一些外交與安全高層對於未來前景是比較保守或悲觀的，但若悲劇意識變調成悲情意識，情緒就會左右判斷。布林肯關於中美關係的判斷和說法就帶有明顯的悲情意識。

孫興傑表示，中方多次清楚地聲明，中美兩國要相互尊重、和平共處、互利共贏，而美國則一直將競爭放在首要地位，布林肯老調重彈了美國所謂的競爭、合作、對抗的「三分法」。他認為，在中美兩國互動過程中，不存在誰在桌子上，誰在菜單上的問題，兩國都應該在廚房裡，共同為兩國人民以及世界和平與發展做出一桌子菜，提供公共產品。

他指出，布林肯之所以拿菜單和桌子這樣的比喻來嚇唬美國人，其套路不過是冷戰初期，杜魯門政府誇大蘇聯威脅的老把戲，同時也用來嚇唬盟國，如果不與美國合夥，就會被中國超過。

孫興傑表示，以近日的北京冬奧 會來說，美國還在搞小動作，他認為中國對這樣的小把戲無需太過於在意。「此前美國政府高調要『抵制』冬奧會，結果呢？包括美國的盟友也沒有幾個跟著美國，外交『抵制』這個事情就失敗了。」而美國國務院 稱要讓使館撤離，也只是看著「抵制」冬奧會沒引起關注，再刷刷存在感。

他指出，現在烏克蘭危機讓美國焦頭爛額，相比於東亞地區，歐洲東部地區的風險對美國來說更高。美國應該反思一下是不是擴張過度，手伸得太長了。