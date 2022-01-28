王毅與布林肯通話 要求美國停止干擾冬奧

中國國務委員兼外交部長王毅（左）27日與美國國務卿布林肯（右）通電話，王毅要求美國，停止在台灣問題上玩火打牌。（Getty Images）

美國國務卿布林肯 與中國外長王毅 在北京時間27日通話，布林肯強調烏克蘭危機可能為全球經濟帶來風險，王毅則要求美國別再干擾北京冬奧 ，並停止在台灣問題上「玩火打牌」。

這是去年12月烏克蘭爆發危機以來，美中外交高層首度通話。美國國務院發言人普萊斯說，布林肯與王毅通話，強調俄羅斯對烏克蘭採取進一步侵略行為對全球安全和經濟會帶來的風險，並向中方表達緩解緊張局勢和通過外交努力向前邁進，是負責任做法的立場。

普萊斯的聲明還說，布林肯與王毅就兩國元首去年11月15日視訊會議後雙方如何共同推進相關工作交換了意見，包括管控戰略風險、健康安全和氣候變化。

美方聲明相當簡短，對於王毅在對話中談到北京冬奧和台灣問題，完全未提。

中國外交部27日在新聞稿說，王毅應邀與布林肯通話，並向對方表示：「當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華『小圈子』。當前最重要工作是落實兩位元首去年11月視頻會晤達成的重要共識，但世人看到的是，美方對華政策的基調並沒發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。」

根據中國外交部新聞稿，布林肯告訴王毅，美國的「一個中國政策」沒有改變。美中兩國外長經常性溝通非常重要，他強調，拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美方會為美國運動員參加北京冬奧加油，也祝願中國人民新春快樂。

王毅說，今年是「上海公報」發表50周年。中美都無意改變對方是兩國關係正常化的前提，也應該成為中美未來和平共處的保障。疫情後的世界會面臨新形勢新挑戰，但大國競爭不是這個世界的主題，也解決不了美方和各國面臨的問題。

布林肯向王毅說明美方在烏克蘭問題上的立場。王毅表示，解決烏克蘭問題，還是要回到「新明斯克協議」這一原點上。新明斯克協議得到聯合國安理會核可，是各方公認的基礎性政治文件。只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。

另據環球時報報導，專家分析王毅與布林肯27日的通話透露了四大訊息，首先，中方對美國近期所作所為作出了最新判斷和立場表達；其次，通話旨在為全年中美之間更為複雜、艱難的互動做鋪墊，尤其是中方要為華盛頓可能採取的對華行動打「預防針」；第三，向外界釋放「在國際重大局勢上，兩國溝通管道暢通」的信號，降低國際重大衝突爆發風險；第四，在此特殊時間節點，此次通話不排除為接下來兩國更高層互動作鋪墊。

對於王毅與布林肯通話涉及烏克蘭危機，中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所中亞研究室副主任楊進表示，中國不是烏克蘭的鄰國，但美國前來和中國討論這一問題，應是華盛頓注意到中國在解決烏克蘭問題上可以發揮一些作用，對國際安全穩定亦有重要話語權。